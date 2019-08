Bestuurder rijdt door slagboom op A10: 'Navigatie zei hier linksaf'

Een automobilist is gisteren op de A10 tegen een gesloten slagboom gereden. Als verklaring zei de bestuurder, 'Mijn navigatie zei u moet hier linksaf'.



De botsing gebeurde op de A10 West, ter hoogte van s103. Er zijn geen gewonden gevallen.



Op de foto’s van het officiële Twitteraccount van Team Hoofdwegen in Amsterdam is te zien dat zowel de voorruit van de auto als de slagboom de onverwachte ontmoeting niet hebben overleefd.

Reacties

29-08-2019 16:29:48 Grouse

Ach ja, nadenken schijnt een vergeten sport te zijn

29-08-2019 16:32:25 botte bijl

@Grouse :

kijken wat je doet zeker ook kijken wat je doet zeker ook

