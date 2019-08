Pas gehuwd stel enkele minuten na huwelijksceremonie omgekomen bij autocrash

Een jong stel werd slechts enkele minuten na haar eigen huwelijksceremonie gedood bij een autocrash.



Harley Joe Morgan, 19, en Rhiannon Boudreaux Morgan, 20, beiden uit Italië, kenden elkaar vanaf de schoolbanken en traden afgelopen vrijdag tijdens een intieme ceremonie in het huwelijk in Texas, VS.

Harley reed een 2004 Chevrolet vanuit het terrein, terwijl zijn vrouw in de passagiersstoel zat.

Op het moment dat het koppel op de weg kwam, werd het voertuig geramd door een 2015 Ford F-250 pick-up met een trailer met daarop een tractor.



Het koppel stierf ter plaatse.

De man die de pick-up bestuurde raakte niet gewond.



De moeder van de bruidegom Lashawna Morgan, en zijn zus Christina Fontenot reden achter het koppel en hebben het ongeluk zien gebeuren.

Lashawna zegt: “Deze twee baby’s. Het enige dat ze wilden, was trouwen en een nieuw leven starten. Ze hadden zoveel dromen.”

Lashawna voegt eraan toe: “Ik heb mijn baby zien sterven. Ik draag nog steeds het bloed van mijn zoon, omdat ik probeerde om hem en zijn vrouw uit de auto te halen.”

“Ik heb mijn ergste nachtmerrie meegemaakt. Dat is een beeld dat mij de rest van mijn leven zal tergen. Ik zal het nooit kunnen vergeten.”



De zuster van de bruidegom, Christina Fontenot, zegt dat het koppel een grotere ceremonie zou hebben tegen eind van het jaar.



De politie onderzoekt het incident.

Reacties

29-08-2019 15:20:51 Hisoka

Erelid



WMRindex: 1.076

OTindex: 975

Dat is ook een manier om te garanderen dat het de mooiste dag van je leven is...

29-08-2019 15:37:26 allone

Oudgediende



WMRindex: 38.988

OTindex: 71.529

Ik snap niet dat die moeder na zo'n ingrijpende gebeurtenis nog zin heeft in een interview

29-08-2019 16:31:27 Grouse

Erelid



WMRindex: 766

OTindex: 715

@allone : Het kan een manier van verwerken zijn. In de eerste korte tijd na zo'n gebeurtenis reageer je anders dan verwacht.

29-08-2019 16:45:31 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 74.264

OTindex: 32.081

@allone :

had ze er zin in of werd ze overvallen door een journalist had ze er zin in of werd ze overvallen door een journalist

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: