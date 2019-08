Vrouw wil scheiden van echtgenoot die haar teveel verwent met cadeaus

Een vrouw heeft echtscheiding aangevraagd van haar “romantische” echtgenoot – omdat hij teveel om haar geeft.



De vrouw verscheen afgelopen week in de rechtszaal in de Verenigde Arabische Emiraten en eist dat ze scheiden na slechts een huwelijk van een jaar.

De vrouw voelt zich gestikt door zijn extreme liefde en affectie. Hij helpt haar zelfs om het huis schoon te maken.

Zijn toegeeflijk karakter maakt van haar leven een ware “hel”.

“Ik verlang naar een dispuut, maar dat blijkt onwaarschijnlijk, vanwege mijn romantische echtgenoot die mij steeds vergeeft en mij overlaadt met geschenken.”

“Ik heb een echte discussie nodig, zelf ruzie, niet dit zorgeloos leven en gehoorzaamheid.”



De man zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij slechts een “perfecte man” wil zijn.

Hij vroeg aan de rechtbank om zijn vrouw te adviseren om haar beslissing terug te nemen.

“Het is niet rechtvaardig om een huwelijk vanaf het eerste jaar al te beoordelen, en iedereen leert uit zijn fouten”, zei hij.



De rechtbank beval om de zaak te schorsen om het paar een kans op verzoening te geven.

Reacties

29-08-2019 12:07:20 Emmo

Stamgast



WMRindex: 40.906

OTindex: 21.535

Ik kan me voorstellen dat een overdreven aandacht irriterend kan werken. Maar had de dame dat niet voor het huwelijk door?

29-08-2019 12:13:53 HoLaHu

Senior lid



WMRindex: 616

OTindex: 23

Quote:

Hij helpt haar zelfs om het huis schoon te maken. Nou en? Mijn man stofzuigt ook wel eens en een machine was aanzetten is ook geen probleem. En hou je vast: We doen zelfs samen boodschappen! Nou en? Mijn man stofzuigt ook wel eens en een machine was aanzetten is ook geen probleem. En hou je vast: We doen zelfs samen boodschappen!

29-08-2019 12:26:02 Emmo

Stamgast



WMRindex: 40.906

OTindex: 21.535

@venzje : Dat is inderdaad maar zeer de vraag

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: