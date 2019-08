26-08-2019 18:01:45

@zekerlezen

zo een moeder had ik ook, en ik was enig kind.evengoed is het mij gelukt om zoek te raken, toen ik met mijn ouders kampeerde op een camping in het bos. net toen mijn ouders aan de praat waren met mensen die het zo erg vonden dat mijn moeder mij aan een tuigje hield, en dat tuigje nog niet om was omdat we net uit de kantine kwamen.bij kinderen met Asperger werkt het geheugen al heel vroeg, dus ik herinner mij nog dat ik alleen in een bos liep op een pad met gras en varens die hoger waren dan ikzelf. na een tijdje keerde ik om en kwam ik weer op de camping, waar men al aardig ongerust was. ik was hoogstens een kwartiertje weg, maar als ik niet was omgekeerd, dan was het heel moeilijk geweest om mij te vindendie mensen durfden dus niks meer te zeggen van dat tuigje