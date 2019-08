5-jarig meisje teruggevonden na drie nachten alleen in Russisch bos

72 uur was ze kwijt: het Russische meisje Zarina Avgonina. De 5-jarige kleuter was haar oma achterna gelopen, toen die het bos inging om paddenstoelen te plukken. Na een grootschalige zoekactie met speurhonden, reddingswerkers en vrijwilligers werd het meisje uiteindelijk teruggevonden.De hulpdiensten waren bang dat ze verdronken zou zijn. Of dat haar iets was aangedaan door een beer. Haar voetafdrukken werden dicht bij de afdrukken van berenpoten gezien. "Hun paden zijn gekruist", zei een hulpverlener tegen de Engelse krant The Mirror.Omdat het meisje angstig zou zijn voor mannen, zat er in elke groep een vrouw. Er werden opnames afgespeeld van haar moeder, die het meisje riep. Zelf kon ze niet meezoeken, omdat de vrouw elk moment kon bevallen.Op de 4de dag van Zarina's vermissing, zagen de zoekteams ineens de angstige bruine ogen van het meisje achter een stapel takken. Het moment dat ze wordt gered, zo'n anderhalve kilometer vanaf de plek dat ze zoekraakte, is vastgelegd op video: Filmpje