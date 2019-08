Blokkende PXL-studenten kunnen ontspannen met alpaca’s

Het ziekenfonds De Voorzorg organiseert op dinsdag 27 augustus een gratis alpacawandeling voor blokkende PXL-studenten. De wandeling is een van de activiteiten tijdens de herexamens van het jongerenproject Op Eigen Benen Staan.



“De studenten krijgen de kans om een frisse neus te halen tijdens het blokken in het bijzijn van alpaca’s”, zegt Tony Coonen, federaal secretaris bij De Voorzorg Limburg. De alpacawandeling loopt onder meer door het vernieuwde Kapermolenpark en langs de Demer, waarna de studenten een selfie met de dieren kunnen maken.



Volgens De Voorzorg zijn alpaca’s intelligent en mysterieus, maar hebben ze tegelijk een hoog aaibaarheidsgehalte. De “zoemende therapeuten” maken een neuriënd en zacht geluid, wat voor een rustgevend en ontspannend effect moet zorgen.



Op Eigen Benen Staan, een jongerenproject van De Voorzorg, wil studenten steunen door doeltreffende pauzes te organiseren. Zo organiseert De Voorzorg voor het derde jaar op rij in de bibliotheek van Hogeschool PXL een aantal ontspannende activiteiten. “Studenten kunnen tijdens hun blokpauze bij ons terecht voor een gratis nek- en handmassage, een zelfgemaakte smoothie of dus een wandeling met echte alpaca’s”, vertelt Coonen.



Op Eigen Benen Staan (OEBS) is een campagne van De Voorzorg om jongeren te helpen bij hun zoektocht naar werk, en om hen wegwijs te maken in hun rechten en plichten. De jongerencampagne wil studenten en pas afgestudeerden helpen om op eigen benen te staan.

Reacties

25-08-2019 21:48:43 Emmo

Stamgast



WMRindex: 40.789

OTindex: 21.485

Dat hebben ze nou nooit gedaan toen ik op de zeevaartschool zat.

25-08-2019 21:50:24 stora

Oudgediende



WMRindex: 16.167

OTindex: 2.000

@Emmo , dan heb je weer een knuffelmoment gemist

