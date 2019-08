Dit is de Schierste Ploatsnoam van 2019

Hongerige Wolf is de Schierste Ploatsnoam van Groningen. Het dorp kreeg ruim dertig procent van de bijna 16.000 stemmen.

Daarmee werd de concurrentie op afstand gehouden. Jipsingboermussel wipte op het laatste moment nog over De Poffert heen en mag zich runner-up noemen. Valom kreeg de minste stemmen.



Op naar Hongerige Wolf

Campagneleider Erik Hulsegge kreeg een lift van Ronald Niemeijer in zijn Expeditie-busje naar het winnende dorp. Daar wachtte burgemeester Cora Yfke Sikkema.



'Harstikke schier', is de eerste reactie van Sikkema. ''Ik ben heel erg trots op onze Hongerige Wolf. Iedereen bedankt die erop heeft gestemd. Volkomen terecht!'



Waar komt de naam vandaan?

Over de herkomst van de plaatsnaam kent de burgemeester twee verhalen. 'Ik heb begrepen dat het meest logische verhaal is dat hier een herberg heeft gestaan die Hongerige Wolf heette.'



'Maar ik heb ook gehoord dat het water van de Dollard als een soort hongerige wolf over het land kletste. Maar wij gaan voor de herberg.'



Eeuwige roem

Naast eeuwige roem prijkt er sinds vandaag ook een bord met 'Schierste Ploatsnoam 2019' onder het plaatsnaambord van Hongerige Wolf.

Reacties

25-08-2019 14:00:01 zekerlezen

Erelid

WMRindex: 1.185

OTindex: 42

Weet niet veel over deze traditie, maar tradities kunnen best leuk zijn, want het brengt mensen samen in een identiteit.

25-08-2019 15:29:06 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 34.556

OTindex: 71.937

Het tv programma Man Bijt Hond trok het land door van Hongerige Wolf tot Schapenbout,dat ergens in Zeeuws Vlaanderen ligt.

Overigens kom ik in Groningen meer hilarische plaatsnamen tegen, Kleine Huisjes, Blauw Dorp, Doodstil en nog veel meer leuks.



Overigens in Drente kunnen ze er ook wat van.

Daar is in Ruinen een straat en die heet Voor de Blanken. En inderdaad, geen gekleurde medemens gezien daar!



25-08-2019 15:43:58 stora

Oudgediende



WMRindex: 16.158

OTindex: 1.999





gevonden.



Bewoners van de 'Voor de Blankenstraat' krijgen vaak opmerkingen over hun straatnaam. Maar waar komt de naam eigenlijk vandaan? Zoek het uit! is vandaag in Ruinen.



Diane Linde woont sinds kort in een boerderij aan de Voor de Blanken. Volgens haar went de naam van de straat nog niet. "We krijgen er veel vragen over. Als ik ergens mijn adres moet opgeven moet ik altijd de straatnaam nog eens herhalen. Ja, het is echt voor-de-blanken. Ze denken vaak meteen aan discriminatie en dat vind ik eigenlijk wel grappig terwijl het er helemaal niets mee te maken heeft."



Archief

RTV Drenthe zocht deze vraag eerder al eens uit en wat blijkt: het heeft helemaal niet met huidskleur te maken, maar met de grondwaterstand. "Waarschijnlijk heeft het hier vroeger onder water gestaan. Je kunt het ook wel zien, aan de ene kant van de weg ligt de grond veel lager dan aan de andere kant van de weg. Vandaar dat het blank stond”, vertelt Hendrikus Niesing, vrijwilliger bij de Historische Vereniging van Ruinen.



Je hebt volgens Niesing veel gronden die naar de waterstand of naar de ligging genoemd zijn. "Marenland, Broekland,...Je hebt hier ook Voor de Broeken en Achter de Broeken. Maar een Achter de Blanken bestaat voor zover ik weet niet, gewoon De Blanken wel."



Laatste edit 25-08-2019 15:46 @Mamsie , volgens mij heette vroeger een polder zo. Of misschien een sluis die blanken heette en waar je dan voor lag. Het heeft denk niets met kleur te maken.gevonden.Bewoners van de 'Voor de Blankenstraat' krijgen vaak opmerkingen over hun straatnaam. Maar waar komt de naam eigenlijk vandaan? Zoek het uit! is vandaag in Ruinen.Diane Linde woont sinds kort in een boerderij aan de Voor de Blanken. Volgens haar went de naam van de straat nog niet. "We krijgen er veel vragen over. Als ik ergens mijn adres moet opgeven moet ik altijd de straatnaam nog eens herhalen. Ja, het is echt voor-de-blanken. Ze denken vaak meteen aan discriminatie en dat vind ik eigenlijk wel grappig terwijl het er helemaal niets mee te maken heeft."ArchiefRTV Drenthe zocht deze vraag eerder al eens uit en wat blijkt: het heeft helemaal niet met huidskleur te maken, maar met de grondwaterstand. "Waarschijnlijk heeft het hier vroeger onder water gestaan. Je kunt het ook wel zien, aan de ene kant van de weg ligt de grond veel lager dan aan de andere kant van de weg. Vandaar dat het blank stond”, vertelt Hendrikus Niesing, vrijwilliger bij de Historische Vereniging van Ruinen.Je hebt volgens Niesing veel gronden die naar de waterstand of naar de ligging genoemd zijn. "Marenland, Broekland,...Je hebt hier ook Voor de Broeken en Achter de Broeken. Maar een Achter de Blanken bestaat voor zover ik weet niet, gewoon De Blanken wel."

25-08-2019 16:15:53 Emmo

Stamgast



WMRindex: 40.786

OTindex: 21.480

@Mamsie :

En inderdaad, geen gekleurde medemens gezien daar!

QuoteEn inderdaad, geen gekleurde medemens gezien daar! In Drenthe kan dat nog

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: