Burgemeester van Emmen krijgt kinderbrief na doodgereden poes

Of hij aan de mensen wil vragen of ze minder hard willen rijden. Die even simpele als lastige vraag kreeg de Emmer burgemeester Eric van Oosterhout van de jonge Gilead.

Aan de brief van het jongetje kleeft een triest verhaal. Zijn poes is namelijk doodgereden op de Odoornerweg in Emmen. De verdrietige Gilead besloot de burgemeester een brief te schrijven met een begeleidende tekening, waarop het fatale ongeluk is uitgebeeld.



Van Oosterhout deelde het plaatje op twitter. Hij laat via de internetdienst bovendien weten binnenkort in te gaan op het probleem van hardrijders.

Reacties

25-08-2019 09:15:04 stora

Oudgediende



WMRindex: 16.154

OTindex: 1.998

Dat is een lastige vraag voor de burgemeester. Je kan wel ja zeggen tegen dat kind, maar niemand zal luisteren naar de burgemeester als hij de burgers verzoekt om minder hard te rijden.

25-08-2019 09:55:36 allone

Oudgediende



WMRindex: 38.919

OTindex: 71.457

@stora : dat ligt er een beetje aan of het een snelheidsovertreding was of niet.. een poes kan ook overreden worden door een auto die 50 rijdt of 30, en zich wel aan de regels houdt..

25-08-2019 09:57:59 stora

Oudgediende



WMRindex: 16.154

OTindex: 1.998

@allone , volgens de tekening rijdt die auto te hard

25-08-2019 10:07:32 stora

Oudgediende



WMRindex: 16.154

OTindex: 1.998

@allone

Die jongen denkt, als die auto langzamer had gereden dan had die op tijd kunnen remmen voor zijn poes.

25-08-2019 12:08:06 zekerlezen

Erelid

WMRindex: 1.178

OTindex: 42

Naja, dat is dan nogal een volwassen kind wb intellectuele onrwikkeling, want het verband leggen tussen toegenomen snelheid en toegenomen gevaar doen de meeste kindjes toch niet, mezelf destijds incluis. Hij is iig van een totaal andere inborst als onze 8 jarige Duitse vriend de joyrider.

