Perenvereniging is op zoek naar keutels, heb jij ze in de tuin?

De Noordelijke Pomologische Vereniging, een club die zich bezighoudt met appels en peren, is op zoek naar oude perensoorten in Drenthe. Niet zomaar een oude perensoorten, maar keutels. Ook wel keutelperen of zwienenkeutels genoemd. En in Twente en de Achterhoek heten ze köttelpeern.

Volgens Tammo Katuin van de Noordelijke Pomologische Vereniging waren de keutelperen vroeger heel kleine peren. "Ze hadden de grootte van een nagel." Tegenwoordig zijn de peren iets groter. "Tussen de tien en vijftien millimeter doorsnee, met een eigenaardige lange steel."



De Vereniging is op zoek naar de keutelpeer, nadat ze erachter kwam dat er driehonderd perensoorten zijn die niet meer gebruikt worden. "Die perensoorten zijn juist heel interessant en daarom besloten we ze te gaan verzamelen", zegt Katuin.



'Bel ons, dan rukken we uit'

Katuin had van mensen in Dwingeloo begrepen dat er nog keutelperen bestaan en dat ze 'eigenlijk heel lekker zijn'. Katuin doelt volgens eigen zeggen niet alleen op het maken van stoofperen op de meest bekende manier, met rode wijn. "Vroeger was het voer voor de meiden, de knechten en de varkens. Maar je kan ze tegenwoordig ook gewoon gebruiken als vervanger van de aardappel."



De Noordelijke Pomologische Vereniging heeft in Frederiksoord inmiddels 220 verschillende perensoorten verzameld, maar blijft op zoek naar meer soorten. Katuin: "Heeft u een oude perenboom in de tuin staan? Bel ons op, dan rukken wij uit."



Het voortbestaan van de perenboom

Katuin vreest een beetje voor het voortbestaan van de perenboom. "Vaak als mensen een nieuw huis kopen dan kijken ze naar de oude perenboom en weten ze niet wat ze er mee moeten. Dan gaat de zaag er in."



Om het voortbestaan van de peren een beetje te garanderen is de Noordelijke Pomologische Verenging begonnen met het aanplanten van een aantal soorten. "Die zitten nu in de grond. Helaas zullen wij niet meer mee maken dat dat een perenboom wordt", besluit Katuin.



Keutelpeer gevonden?

Heb jij een boom met deze bijzondere perensoort in de tuin staan? Of heb je ze gespot in de natuur? Dan kun je contact opnemen met de Noordelijke Pomologische Vereniging.



Reacties

28-08-2019 22:14:23 zekerlezen







Niet van dat soort helaas, wel heb ik keutels van een ander soort, gratis bij mij af te halen.

28-08-2019 23:03:39 HoLaHu









Keutelperen zijn ook bekend in Brabant, ze heten hier Keutelperkes en ze werden met steeltje en al gaar gestoofd. Ik heb het gegoogled, want ik had er nog nooit van gehoord.

28-08-2019 23:12:20 Emmo









Ik heb alleen maar Conferences. En als stoofperen heb ik Gieze Wildeman. Gewoon te koop bij de groenteboer

28-08-2019 23:26:44 Mamsie









@Emmo : O heerlijk. Die wilde mannetjes zijn zó heerlijk. Ik giet er altijd een goeie scheut rode port bij aan het begin. Te lekker voor woorden!

28-08-2019 23:59:04 HoLaHu









@Mamsie : Ja, die zijn echt erg lekker! Ik doe er ook altijd een scheut rode wijn bij! Traktatie...

29-08-2019 00:09:35 Mamsie











Lekker met mooie bloemige aardappelen en een varkenshaasje..... @HoLaHu : Was het maar vast weer herfst!Lekker met mooie bloemige aardappelen en een varkenshaasje.....

29-08-2019 00:11:30 zekerlezen







@Mamsie : eet jij gezond? Kook jij vaak uitgebreide maaltijden? Ikzelf kan met geen mogelijkheid (goed) koken.

29-08-2019 00:12:10 zekerlezen







Tis alleen water koken en daar pasta, rijst, groenten in doen etc. Niet echt koken.

29-08-2019 00:16:04 Grouse











Ik kook elke dag. En eet dus lekker. Laatste edit 29-08-2019 00:17 @zekerlezen : Koken is niet moeilijk. Het is voornamelijk een kwestie van durven.Ik kook elke dag. En eet dus lekker.

29-08-2019 00:17:12 Mamsie











Uitgebreide maaltijden doe ik niet aan, bij mij is het eenvoudig en lekker.

Maar na zóveel jaren ben ik toch wat traditioneel geworden in de keuken.



Fastfood komt er bij ons dus niet in. @zekerlezen : Ik denk dat Papsie en ik redelijk gezond eten.Uitgebreide maaltijden doe ik niet aan, bij mij is het eenvoudig en lekker.Maar na zóveel jaren ben ik toch wat traditioneel geworden in de keuken.Fastfood komt er bij ons dus niet in.

