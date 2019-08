Hoop voor bedreigde neushoorn: eitjes veiliggesteld van laatste vrouwtjes

Wetenschappers hebben hoop dat de noordelijke witte neushoorn voor uitsterven kan worden behoed. Het is dierenartsen namelijk gelukt eitjes af te nemen van de laatste twee vrouwelijke exemplaren.



De in totaal tien eitjes kunnen nu bevrucht worden met ingevroren sperma van een mannelijk exemplaar. De laatste stier ging vorig jaar dood.



De wetenschappers werkten bij de koeien met een experimentele methode. "We hoopten op een paar eitjes. Maar dat we er vijf per neushoorn konden afnemen, overtrof onze verwachtingen", zei dierwetenschapper Robert Hermes.



Als het de onderzoekers lukt om een embryo te creëren, zal die worden ingebracht bij een zuidelijke witte neushoorn. Van die soort lopen er naar schatting nog ruim 20.000 rond in het zuiden van Afrika.



De noordelijke ondersoort, die meer vacht op de oren en een kortere hoorn heeft dan de zuidelijke variant, staat al decennia op de rand van uitsterving. In 1960 liepen er naar schatting nog ruim 2600 dieren rond in landen in het midden van Afrika. Een kwart eeuw later waren dat er nog maar 15.



Door intensieve stroperij is het snel bergafwaarts gegaan met de soort. Het ivoor uit de hoorn wordt voor veel geld verkocht op de zwarte markt. Daarnaast is het leefgebied van het dier de afgelopen decennia kleiner geworden door onder meer de toename van landbouw.



Project tegen uitsterving

Toen er in 2015 nog maar drie exemplaren in leven waren in het wild startten wetenschappers een project met als doel het uitsterven van de soort te voorkomen. De twee overgebleven vrouwtjes Najin en Fatu worden sindsdien 24 uur per dag bewaakt in het Keniaanse reservaat waarin ze verblijven.



Van de laatste stier, Sudan, werd sperma ingevroren. De koeien bleken alleen niet in staat om kalveren te baren; de achterpoten van Najin bleken te zwak voor paring en Fatu had letsel in haar baarmoeder.



Met het afnemen van de eitjes van de dieren is er nu een oplossing voor die problemen gevonden. Uiteindelijke doel van het project is een kudde van 15 dieren creëren. Dat kan volgens de wetenschappers nog decennia duren. De draagtijd van een witte neushoorn is gemiddeld 17 maanden.

Reacties

Naja, het is niet echt aan de mens weggelegd om te bepalen welke soorten in de natuur wel of niet mogen voortbestaan en zodoende zich daarmee te bemoeien. De natuur heeft een zichzelf corrigerend effect, als bepaalde soorten niet in staat zijn zichzelf eigenhandig en zelfstandig voort te zetten, zijn ze bestemd voor de sloop zeg maar. Door in te grijpen zorgen we dan mogelijk juist voor een onevenwicht, waardoor weer andere diersoorten bedreigd kunnen worden in hun voortbestaan, en zodoende hebben we onszelf nieuw werk gemaakt. Namelijk dat van het instandhouden van dat andere soort, en zodoende blijven we eindeloos aan de gang.



Mocht de uitroeiing daarentegen door ons eigen toedoen worden veroorzaakt, dan geldt mijn uitspraak niet en ik erken de noodzaak onze vefnietigende kracht als mens terug te dringen en teniet te doen. In welk geval wij de nodige moeite moeten nemen het bedreigde diersoort weer op peil te brengen.

