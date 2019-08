Supermarkteigenaar Valthermond rijdt winkeldieven klem met politie

Supermarkteigenaar Hinderik van Klinken uit Valthermond betrapte vrijdagnacht twee inbrekers bij zijn winkel. Na een wilde achtervolging die langs meerdere plaatsen voerde, wist hij met behulp van de politie de twee verdachten in Musselkanaal klem te rijden.



Een 22-jarige man uit Emmen en een 31-jarige man uit de gemeente Pekela zijn aangehouden.



Van Klinken werd rond drie uur ‘s nachts wakker van het winkelalarm. „Via de camerabeelden in mijn kamer zag ik dat er twee inbrekers waren. Ik trok meteen mijn kleren aan en ging er met de hond achteraan.”



Eenmaal buiten sloegen de twee mannen met een auto op de vlucht. Van Klinken stapte in zijn eigen auto en besloot de twee achterna te rijden.



Wat volgde was een lange achtervolging. „We reden van Valthermond naar Nieuw-Weerdinge, naar Ter Apel en vervolgens weer terug naar Valthermond.” Tijdens de achtervolging was Van Klinken in gesprek met de politie, die met drie wagens onderweg was. Door constant te vertellen waar ze naar toe reden, werden de twee verdachten uiteindelijk bij Musselkanaal klemgereden. De politie heeft de twee mannen ingesloten voor verhoor.



Tijdens de aanhouding bleek dat de verdachten allerlei goederen hadden gestolen, waaronder brood en kratten bier.

28-08-2019 13:00:35 botte bijl









mensen uit Pekela breken in in een supermarkt in Valthermond. was thuis het pekelvlees op

28-08-2019 13:46:57 Emmo









@botte bijl : En daarom namen ze bier mee? Lijkt mij eerder dat ze na dat pekelvlees dorst hadden gekregen.

28-08-2019 13:55:40 botte bijl









@Emmo :

dat kan ook. maar namen ze alleen maar bier mee? zo zorgvuldig kijken niet-autisten vaak niet dat kan ook. maar namen ze alleen maar bier mee? zo zorgvuldig kijken niet-autisten vaak niet

28-08-2019 14:28:42 zekerlezen







Zijn ze daar inmiddels zo onderbemand, na jaren van bezuinigen? Sinds wanneer mogen burgers meedoen aan aanhoudingen en achtervolgingen van de politie?Zijn ze daar inmiddels zo onderbemand, na jaren van bezuinigen?

28-08-2019 14:33:30 Mamsie









Quote:

Tijdens de aanhouding bleek dat de verdachten allerlei goederen hadden gestolen, waaronder brood en kratten bier.



Dat is dan pure broodroof, geen wonder dat die winkelier dat niet pikt! Dat is dan pure broodroof, geen wonder dat die winkelier dat niet pikt!

28-08-2019 14:35:59 Emmo









@zekerlezen :

Sinds wanneer mogen burgers meedoen aan aanhoudingen en achtervolgingen van de politie? QuoteSinds wanneer mogen burgers meedoen aan aanhoudingen en achtervolgingen van de politie? Al heel erg lang. Zie wiki

28-08-2019 14:47:01 zekerlezen











Bovendien hebben willekeurige passanten niet de training, aansprakelijkheid, expertise, ervaring, en pyschische controles die de politie wel heeft. @Emmo : vergeef het me, maar ik ben daar nooit echt zo'n fan van geweest. Vaak loopt het uit de hand want vele mensen kunnen zich niet beheersen en dan heb je snel een volksgericht. Zie bijv onlangs die vermeende pedo in dat park dat door 5 man gelyncht werd. Of die autodief in Philadelphia die door de ouders en enkele omstanders doodgetrapt werd toen hij een auto met daarin kinderen stal.Bovendien hebben willekeurige passanten niet de training, aansprakelijkheid, expertise, ervaring, en pyschische controles die de politie wel heeft.

28-08-2019 15:10:02 Emmo













Inderdaad missen omstanders, burgers, veel van de training en expertise van de politie. Daarom is een burgerarrest aan vrij strenge eisen gebonden. Het is dus maar goed dat de politie wel adequaat kan optreden dankzij hun training, expertise en ervaring @zekerlezen : In het geval van Assen is er het gefundeerde vermoeden dat de betrokkene inderdaad een pedo was. Bovendien is dat lynchen allerminst zeker. De doodsoorzaak moet nog vastgesteld worden.Inderdaad missen omstanders, burgers, veel van de training en expertise van de politie. Daarom is een burgerarrest aan vrij strenge eisen gebonden. Het is dus maar goed dat de politie wel adequaat kan optreden dankzij hun training, expertise en ervaring

