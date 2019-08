Amerikaan zat 82 dagen onterecht vast: douane zag zijn meegebrachte honing aan voor meth

Zijn zwak voor honing leverde de Amerikaanse Leon Haughton een bittere nasmaak op. De 45-jarige man uit Maryland werd gearresteerd toen hij na een vakantie in Jamaica drie flessen van zijn favoriete honing mee terugnam naar de VS. Haughton werd gearresteerd omdat het douanepersoneel dacht dat hij vloeibare meth meesmokkelde. Na grondig onderzoek bleek wel degelijk honing in de drie meegenomen flesjes te zitten, maar toen had Haughton er al 82 dagen cel opzitten.



Voor de 45-jarige man met Jamaicaanse roots werd het een kerstvakantie om nooit meer te vergeten, maar dan in negatieve zin. Hij bezocht zijn familie in Jamaica en ging traditiegetrouw ook langs bij zijn favoriete honingkraam, om zoals altijd een lading van zijn lievelingsproduct mee naar de VS te nemen.



Op 29 december vorig jaar werd een nietsvermoedende Haughton op de luchthaven van Baltimore gearresteerd. De vader van zes werd verdacht van het smokkelen van vloeibare meth. Dat zou volgens de douane uit een test zijn gebleken. ,,Ik weet 100 procent zeker dat ik geen drugs heb,” zou een verbouwereerde Haughton nog hebben uitgebracht. Daarna viel hij flauw en moest hij naar het ziekenhuis, om vervolgens meteen achter de tralies te verdwijnen.



Haughton zat bijna drie maanden onschuldig vast, voordat de uitslagen van twee nieuwe tests bekend werden. Die wezen uit dat er inderdaad geen enkele spoor van drugs in het honingvoorraad te bekennen was. Haughton, die als klusjesman en bouwvakker werkte in zijn woonplaats Maryland, was inmiddels zijn banen kwijt. ,,Ze hebben mijn leven compleet geruïneerd’’, reageerde de vader van zes kinderen tegenover Amerikaanse media. ,,Als ik niet de juiste mensen om mij heen had, dan zat ik waarschijnlijk nu nog steeds vast.’’



De Amerikaanse krant The Washington post vermeldt dat Haughton waarschijnlijk zo lang in de cel bleef omdat hij geen Amerikaanse nationaliteit heeft, maar een Jamaicaanse. Het scheelde niet veel of Haughton werd zelfs het land uitgezet. Zelf stelt hij in de krant dat zijn huidskleur iets te maken heeft met zijn aanhouding. Hij vreesde aanvankelijk zelfs dat hij 25 jaar moest zitten.

Reacties

Whoa, de tering. Stel je maar voor dat alle bevolkingsgroepen dat doen, is een ware ramp. Doen alleen Jamaicanen dit?

Zijn er 82 dagen nodig om wat honing te analyseren? Lijkt me nogal sterk!

Wat een toestanden, je bent je leven niet zeker in dat 'beloofde land', "the Land of the Free"

Verder kun je zo iemand best snel deporteren want 6 kinderen is niet maatschappelijk verantwoord. En als het nog niet tegen de wet is (wat op dat gebied mankeert) vind je wel een andere reden. @allone : als hij geen Amerikaanse nationaliteit heeft dan is het ook geen Amerikaan. Misleidende titel alweer, wordt steeds kwader om dat bedrog.Verder kun je zo iemand best snel deporteren want 6 kinderen is niet maatschappelijk verantwoord. En als het nog niet tegen de wet is (wat op dat gebied mankeert) vind je wel een andere reden.

