Vrouw wordt wakker met giftige spin in haar oor

Een vrouw uit Kansas City in de Amerikaanse staat Missouri werd dinsdagochtend wakker met krakende en ruisende geluiden in haar oor. Zorgen maakte Susie Torres zich niet, ze dacht dat het ging om wat vocht, een bijwerking van een injectie tegen allergie. Voor de zekerheid besloot ze toch maar om na haar werk naar de dokter te gaan. Daar werd duidelijk dat de oorzaak van het geruis iets minder onschuldig was.



Een medisch assistente nam als eerste een kijkje in Torres’ oor. De vrouw liep meteen naar buiten om haar collega’s te gaan halen. Enkele minuten later stonden twee verpleegsters, drie studenten geneeskunde en een arts in het kleine onderzoekskamertje om haar het enge nieuws te brengen: er zat een spin in haar gehoorgang.



Torres bleef aanvankelijk rustig. ,,Maar toen ik de instrumenten zag die ze in mijn oor gingen stoppen, begon ik in paniek te raken’’, geeft ze toe. De dokter probeerde de spin eerst uit te spoelen met water, maar helaas zonder succes. Na enkele pogingen slaagde de arts er uiteindelijk in om de spin in haar geheel uit het oor te halen: het bleek om een giftige vioolspin te gaan. Beten van deze spinnen kunnen leiden tot spierpijn, misselijkheid, ademhalingsproblemen en zelfs afsterving van het weefsel rondom de wonde.



Susie Torres slaapt voortaan met oordopjes, vertelt ze, uit angst dat haar gehoorgang nog eens een ongewenste nachtelijke bezoeker krijgt. ,,Ik had nooit gedacht dat ze in mijn oor zouden kunnen kruipen’’, vertelt ze. ,,Wie had dat gedacht?’’

Reacties

28-08-2019 08:45:05 venzje

Oudgediende



WMRindex: 15.361

OTindex: 4.390

Quote:

"Wie had dat gedacht?" Wij. Op WMR lezen we namelijk regelmatig over beestjes in oren.

28-08-2019 09:26:10 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 34.592

OTindex: 71.986

Vioolspin.... een Arachnus Stradivarii?



Laatste edit 28-08-2019 09:26

28-08-2019 09:35:33 stora

Oudgediende



WMRindex: 16.219

OTindex: 2.010



Alleen de strijkstok lijkt me al pijnlijk. @Mamsie , dan heb je wel grote oren.

28-08-2019 09:54:06 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 34.592

OTindex: 71.986

@stora : Het beest zal wel vals gespeeld hebben. Zeker een beginnertje of zo....

28-08-2019 10:28:15 zekerlezen

Erelid

WMRindex: 1.254

OTindex: 43

Zo, die kreeg toch geen oor aangenaaid.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

