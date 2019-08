Bidden in Japan doe je met een robotmonnik

In een eeuwenoude Japanse tempel is een Mindar beëdigd. Het bijzondere is dat Mindar een robotmonnik is. Deze robot moet ervoor zorgen dat jonge Japanners weer naar de tempel gaan. De monnik voert diensten uit. Japankenner Radboud Molijn noemt het een geweldige stunt om inkomsten te genereren.



Volgens Molijn vergrijst Japan, gaan veel tempels failliet en bezoeken steeds minder mensen de heiligdommen. Mindar is volgens Molijn overigens niet het eerste initiatief vanuit de religieuze hoek: jaren geleden had je al een zingende robot, een drive-in begrafenis, monniken beginnen bars en hotels om inkomsten te genereren. Molijn weet niet of het gaat helpen - Japan wordt immers steeds minder religieus - maar noemt het een leuke gadget en een geweldige stunt om inkomsten te genereren.

