Nee, geen photoshop: deze huistijger is gewoon een enorme kat

Een buitenkansje voor wie zich graag in huis een James Bond-schurk -of een willekeurige andere onderwereldbaas- wil wanen. Geheel legaal kun je in de VS nu een tijger als huisdier ophalen in een asiel in Philadelphia.Dat het geheel legaal is, komt natuurlijk omdat het geen echte tijger is, maar een enorm uit de kluiten gewassen huiskat. Mr B. is niet een beetje aan de grote kant, maar echt enorm. Dat gecombineerd met de cyperse vachttekening en het lijkt er daadwerkelijk op dat er een tijger door je huis wandelt.Dat viel meer mensen op. De oproep van het asiel werd vandaag door de halve wereld doorgetwitterd, Het asiel liet vandaag dan ook weten overspoeld te worden door alle aanmeldingen voor Mr. B.Maar: een keuze is nog niet gemaakt, dus als je kattenbak groot genoeg is en je er een intercontinentale vliegreis voor over hebt, kan het nog.