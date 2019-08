Veertje in een doos eieren: slimme marketing of broodje aap?

Je maakt een doosje eieren open. Wat zit daar op één van de eieren? Een kippenveertje. Al jaren gaat het hardnekkige gerucht dat dat ene veertje bewust in de doos wordt gelegd, om de consument het gevoel te geven dat eieren écht van de kip komen en niet uit een fabriek. Slimme marketing dus. Maar klopt dat verhaal wel? RTL Z ging op onderzoek uit.



"Ja, ik ken dit verhaal ook. En ik kan me er iets bij voorstellen", erkent Hilko Ellen. Hij is expert pluimvee van de Wageningen Universiteit en komt het veertje ook geregeld tegen. Opvallend, want in het inpakproces van de eieren wordt vuiligheid van de eieren gehaald. Daar zijn zelfs strenge normen voor. "De consument wil een schoon ei."



Maar is het dan bewust gedaan, dat ene veertje? Ellen denkt van niet. De weg van het versgelegde ei tot aan de supermarkt is volledig machinaal, legt hij uit. "Beseft u: als u een doosje eieren koopt, bent u de eerste persoon die het ei aanraakt."



Het veertje wordt er volgens Ellen dus niet bewust ingelegd, maar hij denkt wel dat het er bewust niet úit wordt gehaald. Op die manier kan een verkoper de consument het idee geven dat de eieren van een goede boerderij komen.



Iemand die er volgens Ellen meer van weet, is Petro Boon van pakstation Gebroeders van Beek, een van de grotere bedrijven in Nederland waar eieren worden verpakt en verwerkt voor supermarkten. Die helpt het veertjesgerucht meteen uit de wereld. "In mijn beleving is het puur een broodje aap."



Hij noemt het zelfs een lachwekkend verhaal. Met de hand in iedere doos een veertje stoppen is veel te duur qua manuren. Zeker ten opzichte van wat een ei kost, legt hij uit.



Bij het leggen van een ei wil er nog wel eens een veertje vast blijven plakken. Dat komt omdat er in de eileider van een kip slijm zit, waardoor het ei plakt. "Een heel enkel donsveertje mag volgens de wettelijke regels voor het verpakken best met de eieren het doosje ingaan. Dat is niet onhygiënisch", laat voorzitter Hubert Andela van branchevereniging Anevei weten.



Ook hij ontkent dat de veertjes er bewust in worden gestopt. Niet alleen omdat dat logistiek niet te doen is, vooral omdat er nooit genoeg donsveertjes zijn om in die doosjes te stoppen. Je gaat immers geen veren van een kip plukken.



Is het dan écht een broodjeaapverhaal? Ja, zegt een medewerker van kippenhouderij De Grote Kamp. "Eieren worden machinaal ingepakt. Als er een veertje in de machine terechtkomt, dan valt die in het doosje. Dat gaat zo snel, dat wordt niet gecontroleerd. Zo gaat het al veertig jaar."



Broodje aap dus. Maar toch zou het slimme marketing zijn, vindt retailexpert Erik Hemmes. "Ik liep vorige week over de markt. Daar stonden ook eieren, met veertjes eraan, om zo te laten zien dat de producten uit de natuur komen. Mensen denken: dit komt zo uit de kont van een kip."



Hemmes denkt zelfs dat mensen bereid zijn om meer te betalen voor eieren met een natuurlijke uitstraling. Hoewel er ook een groep consumenten is die de veertjes misschien juist vies vinden. Al denkt hij dat de eerste groep groter is.



Maar of het bewust wordt gedaan? Ook Hemmes denkt van niet. "Ik kan me niet voorstellen dat ze in de eierwereld veertjes gaan verzamelen."

