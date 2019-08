Kinderen zo jong als 4 betrapt op het dragen van messen op Britse scholen

Een vierjarige was vorig jaar onder de meer dan 1000 kinderen die op school in het bezit waren van een mes, met één kind dat een leraar bedreigde dat ze hem zouden steken en doden, volgens verzoeken op basis van de Vrijheid van Informatie (FOI)

Uit cijfers van de politie via FOI-verzoeken van 5 News blijkt dat er in de afgelopen 12 maanden in totaal 1.144 mesbezit-delicten zijn geregistreerd in Engeland, Schotland en Wales, waarbij de verdachte een kind was.

Onder de door de politie in beslag genomen wapens zijn jachtmessen, machetes en een samoerai-zwaard, waarbij de politie in Wales naar een school werd geroepen waar leraren bezorgd waren dat een vierjarige een mes had.

Details onthulden ook dat een 11-jarig kind in Manchester, die de penpunt van een markeerstift door een mes verving, tegen een andere leerling zei: "Luister naar mij of anders steek ik je."

Voormalig leraar David Simmons heeft onthuld dat hij werd bedreigd met een mes door een zesjarige in de school waar hij werkte in Noord-Londen. Simmons legde uit dat hij probeerde het kind te kalmeren nadat hij andere personeelsleden had verteld dat hij hen zou neersteken.

Hij zei toen dat hij me zou neersteken en vermoorden. Op die leeftijd zou je er gewoon niet aan gedacht hebben dat een zesjarige dat zou kunnen doen. Waarom deden ze dat?

Als gevolg van de beproeving richtte Simmons het goede doel ‘Changing Lives’ op, dat kansen biedt aan jonge mensen die het risico lopen betrokken te raken bij bendes.

In reactie op de FOI beweerde een woordvoerder van de regering dat hun #knifefree campagne, die wijdverspreide controverse heeft veroorzaakt voor zijn vermeende racistische verwijzing naar gebakken kip, helpt om "de mythe dat het dragen van een mes je veiliger maakt" uit te dagen.

Reacties

27-08-2019 10:23:29 zekerlezen

Erelid

Ik geloof niet dat zoiets beperkt is tot onze tijd. Ook vroeger had je wel veel geks. Herinner mij nog een clip (mog op youtube) van een kleuterklas uit de jaren 1980, daar werd een gepeste leerling zijn vader boos over de uitgebleven reactie van de school daarop, besloot dus zijn leerling met een mes naar school te sturen. Toen de juf dit ontdekte en wilde aanpakken, stormde papa boos het lokaal in en klapte de juf met een paraplu. Stond in een betrouwbare krant.

27-08-2019 10:42:33 Emmo

Stamgast



@zekerlezen :

Stond in een betrouwbare krant. QuoteStond in een betrouwbare krant. @De Paus : Met een beetje normale lettergrootte is de bijbel een best dik boek. Daar kun je goed mee meppen.Zijn die er?

27-08-2019 10:48:57 zekerlezen

Erelid

@Emmo :



helaas in onze 'moderne tijd' moet je die designatie erbij zetten want het ligt niet meer voor de hand. We zijn gehersenspoeld met propaganda over nepnieuws, in die mate waarvan zelfs de bedenker van volkspropaganda, Adolf Hitler, er trots op zou zijn. helaas in onze 'moderne tijd' moet je die designatie erbij zetten want het ligt niet meer voor de hand. We zijn gehersenspoeld met propaganda over nepnieuws, in die mate waarvan zelfs de bedenker van volkspropaganda, Adolf Hitler, er trots op zou zijn.

27-08-2019 10:54:21 botte bijl

Stamgast



als de gevolgen van de Brexit duidelijk worden, dan komt er waarschijnlijk een burgeroorlog, als dan ook 4-jarigen al een mes op zak hebben, dan kan je alleen maar hopen dat de bloedbanken iets hebben aan de troep die dan loskomt GB weer....als de gevolgen van de Brexit duidelijk worden, dan komt er waarschijnlijk een burgeroorlog, als dan ook 4-jarigen al een mes op zak hebben, dan kan je alleen maar hopen dat de bloedbanken iets hebben aan de troep die dan loskomt

27-08-2019 11:16:51 venzje

Oudgediende



Ik heb er toch wat moeite mee om me door dit artikeltje heen te worstelen. Wat een abominabele tekst!



Ik zou ook niet weten hoe je een mythe zou kunnen uitdagen: het is een mythe.

En wat ze bedoelen met een 'racistische verwijzing naar gebakken kip' is me al helemaal duister.

27-08-2019 11:46:59 botte bijl

Stamgast



@venzje :

de tekst hobbelt inderdaad....

'racistische verwijzing naar gebakken kip' daar kom ik ook niet verder dan een herinnering uit de jaren '80 in het Utrechtse verenigingsleven....

een mooie, best lieve maar ietwat gefrustreerde man (had al een vriendin, dus veilig) vertelde eens vol trots dat hij, op zijn betaalbare racefiets, 'gebraden haantjes' (waarschijnlijk zonnebankyuppen) op veel duurdere racefietsen voorbijreed, en dan zei dat ze wel harder moesten fietsen, omdat ze duurdere fietsen hadden

half leuke anekdote, mogelijk niet meer dan dat, maar misschien verklaart dat iets een beetje de tekst hobbelt inderdaad....'racistische verwijzing naar gebakken kip' daar kom ik ook niet verder dan een herinnering uit de jaren '80 in het Utrechtse verenigingsleven....een mooie, best lieve maar ietwat gefrustreerde man (had al een vriendin, dus veilig) vertelde eens vol trots dat hij, op zijn betaalbare racefiets, 'gebraden haantjes' (waarschijnlijk zonnebankyuppen) op veel duurdere racefietsen voorbijreed, en dan zei dat ze wel harder moesten fietsen, omdat ze duurdere fietsen haddenhalf leuke anekdote, mogelijk niet meer dan dat, maar misschien verklaart dat iets een beetje

27-08-2019 11:57:20 Sjaak

Moderator



@venzje : In sommigen landen is het meer algemeen aangenomen dat zwarten vooral van gebakken kip houden. Wordt vaak naar verwezen.

27-08-2019 12:16:40 botte bijl

Stamgast



@Sjaak :

dat kan iets verklaren....

als 'multi-culti-hobbykok' kom ik regelmatig recepten tegen voor 'cola-kip', ook bruin en niet gebakken, maar als ik het goed begrijp is het wel ontstaan in USA-gebieden waar vroeger slavernij was en nog steeds veel mensen arm zijn

moet mij daar nodig in verdiepen, als ik tot een eetbaar resultaat kom dan krijgen jullie het recept dat kan iets verklaren....als 'multi-culti-hobbykok' kom ik regelmatig recepten tegen voor 'cola-kip', ook bruin en niet gebakken, maar als ik het goed begrijp is het wel ontstaan in USA-gebieden waar vroeger slavernij was en nog steeds veel mensen arm zijnmoet mij daar nodig in verdiepen, als ik tot een eetbaar resultaat kom dan krijgen jullie het recept

