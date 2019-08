27-08-2019 11:17:38

@zekerlezen

als je hebt gelezen over de 'drooglegging' in USA begin vorige eeuw, dan weet je dat een verbod averechts werkt. toendertijd werd zo veel illegale alcohol geproduceerd en illegaal verhandeld, dat men eerder meer dronk dan minder, omdat verboden dingen spannend zijnhier in Zweden hebben ze daar weinig tot niks van geleerd. veel alcohol kan men alleen in staatswinkels kopen, met de uitstraling van een apotheek, waar wordt bijgehouden of je niet te vaak en te veel koopt, maar ondertussen....het is nu de tijd waarin veel fruit rijp is, traditioneel wordt daarvan veel wijn gemaakt. dat doet men alhier met bakkersgist (vraag mij niet hoe, als ik het zou proberen, dan kwam er hoogstens bedorven vruchtensap van) en dat wordt verkocht of men hier per persoon (ook kleine kinderen en hoogbejaarden) per dag 8 volwassen Franse stokbroden zou eten, en dan zijn er ook nog veel mensen die thuis in de badkuip (van hun huurflat) hun eigen sterke drank stoken/destilleren.daarbij komt nog dat men sinds 1995, toen Zweden in de EU kwam, legaal de nodige alcohol uit andere EU-landen mee kan nemen (waar het vaak goedkoper is)zo ordelijk als het Zweedse platteland lijkt, op dat gebied is het zo lek als een kapot mandje