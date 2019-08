Bisdommen Brabant waarschuwen voor schooiende neppastoors

Het bisdom Breda waarschuwt voor internetcriminelen die zich voordoen als pastoor. Ze sturen een nepmail uit naam van de pastoor en vragen daarin om financiële steun voor de parochie. De oplichters zouden ook actief zijn in het bisdom Den Bosch.



De zaak kwam aan het rollen nadat enkele vrijwilligers van het bisdom Breda zo'n mail hadden gekregen. Ze spraken elkaar en het bisdom erop aan, maar niemand kon zeggen waar de mails vandaan kwamen.



Volgens woordvoerder Marc de Koning van het bisdom Breda is het niet moeilijk om aan de email-adressen van vrijwilligers te komen. "Veel vrijwilligers zijn betrokken bij de organisatie van kerkelijke evenementen en in de communicatie naar buiten toe gebruiken ze vaak hun eigen email-adres. Die adressen komen dan ook vaak op het internet terecht, bijvoorbeeld als mensen zich moeten aanmelden of vragen hebben."



Volgens De Koning stond er boven de mails ook geen naam van de ontvanger. "Het waren heel algemene mails, waarin alleen de naam van de pastoor werd gemeld en het verzoek om te reageren". Opvallend was wel het slechte taalgebruik "alsof ze waren vertaald door een computer", aldus De Koning. Ook kwamen er termen in voor die in de Rooms-Katholieke Kerk niet gebruikt worden.



Het bisdom waarschuwt om niet op de verzoeken in te gaan en de e-mail te rapporteren bij de gebruikte maildienst.



Binnen het bisdom Den Bosch is maandag door de Heilige Franciscusparochie in de Bommelerwaard ook melding gemaakt van een soortgelijk geval, meldt Omroep Brabant. "Iemand vraagt in mijn naam om waardepapieren of geld", laat pastoor Roland Putman weten. Er wordt gevraagd om een reactie te sturen naar een bepaald gmail-adres dat van Putman lijkt te zijn, maar dat niet is.



Ook daar zaten er diverse 'vreemde' fouten in de tekst, zoals de kromme beginzin 'Goedemorgen en hoe ben je' en 'Fransiscusparochie' met een s in plaats van een c. Ook wordt een contactadres in Kerkdriel opgegeven, maar Putman woont in Den Bosch.



Phishingmails onder de naam van banken komen vaak voor, maar een kerk als vermomming is zeldzaam.

Reacties

26-08-2019 21:18:05 Emmo









Stomtoevalig ben ik bezig met "Merijntje Gijzen" van A.M. de Jong. In die tijd had je ook schooiende pastoors, maar die hoorden wel bij de kerk.

26-08-2019 23:00:31 HoLaHu











Maar goed, mijn moeder gaf natuurlijk wat geld, want dat deed je als goed Katholiek. En dan kreeg ik een prentje, met een mierzoete afbeelding van Jezus met wat kindjes en schaapjes eromheen...Goh, ik zie het echt zó nog voor me! @Emmo : Bij ons kwam ieder jaar een zgn. "Blotevoetenpater" over de vloer. Inderdaad om te schooien. Ik vond het een enge man om te zien. Hij had een vrij lange, grijze baard en dito haren. Hij droeg een witte pij van grove stof, met een bruine band erom. Aan die band bungelde een grote, houten rozenkrans. En hij liep op open sandalen, inderdaad met blote voeten. Ook in de winter..Maar goed, mijn moeder gaf natuurlijk wat geld, want dat deed je als goed Katholiek. En dan kreeg ik een prentje, met een mierzoete afbeelding van Jezus met wat kindjes en schaapjes eromheen...Goh, ik zie het echt zó nog voor me!

26-08-2019 23:08:03 De Paus











(of schreef je die naam toch weer anders?). Stort dus snel zoveel mogelijk geld op de rekening van Paus Fransiscus . Gelukkig is er de echte Paus Fransiscus(of schreef je die naam toch weer anders?). Stort dus snel zoveel mogelijk geld op de rekening van Paus Fransiscus

