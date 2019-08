Ouders voor hun kinderen mishandeld ‘nadat ze vrouw vroegen om niet in het openbaar te vloeken’

Een koppel werd buiten bewustzijn geslagen voor hun kinderen tijdens een “niet-uitgelokte” aanval.

Gavin and Suzanne Webb werden bruut tegen de grond geslagen in Buxton, Derbyshire (Engeland) tijdens een gemene aanval.



Jack Lomas kreeg een 34-weken gevangenisstraf en werd 12 maanden geschorst nadat hij toegaf dat hij het koppel had mishandeld.



Het incident werd gevoed nadat de vrouw van Gavin had geklaagd over een vrouw die krachttermen gebruikte voor haar kinderen.

De moeder besloot om haar kinderen van de plek te halen. Op dat moment rende Lomas naar Gavin toe en vroeg hoe het met hem ging.



Lomas gaf Gavin gelijk hierna een vuistslag in zijn gezicht. Daarna sloeg hij de vrouw in haar gezicht die bewusteloos neerviel.

Gavin probeerde om op te staan en werd ook bewusteloos geslagen door Lomas.



De politie beschrijft het incident als een “wrede, niet-uitgelokte aanval.”



Lomas moet van de rechter ook nog 180 uren onbetaald werk verrichten, US$ 400 compensatie aan Gavin en US$ 2800 compensatie aan zijn vrouw.

Ook moet hij betalen voor de kosten die zijn gemaakt tijdens de rechtszaak.

Suzanne heeft enkele kapotte tanden overgehouden aan het incident.

