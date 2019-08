Brandweer bevrijdt meisje uit basketbalnetje Emmen

In Emmen (Drenthe) is een meisje op miraculeuze wijze vast komen te zitten in een basketbalnetje. De brandweer moest eraan te pas komen om haar te bevrijden.



Voordat de brandweer arriveerde, bungelde het meisje al enige tijd hulpeloos boven een schoolplein aan de Wendeling. Haar benen zaten klem in het stalen basketbalnetje. Ze kon geen kant meer op.



Het meisje werd met het schaamrood op de kaken uit haar benarde positie bevrijd. Daarvoor werd het basketbalnetje kapotgeknipt door de brandweer. Ze is niet gewond geraakt.

Reacties

26-08-2019 06:13:38 zekerlezen

Erelid

Hoe kom je daar überhaupt? Een soort van Spiderwoman?

26-08-2019 06:46:06 allone

Oudgediende



misschien kon ze vliegen? alleen vloog ze er wel in, maar niet meer uit @zekerlezen : miraculeus, staat er, dus blijkbaar een wondermisschien kon ze vliegen? alleen vloog ze er wel in, maar niet meer uit

26-08-2019 09:12:16 Emmo

Stamgast



@allone : Daar wordt normaal gesproken een net voor gebruikt: Om vliegende (of zwemmende) objecten te vangen en vast te houden.

