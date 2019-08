Politiemacht stormt af op schreeuwende man op dak in Groningen

(spoiler: het bleek een acteur in een Noorderzon-voorstelling)



Vier politiewagens en twee busjes reden woensdagavond laat met zwaailicht en sirene naar kunstacademie Minerva op het Gedempte Zuiderdiep in Groningen. Buurtbewoners hadden gemeld dat op het dak een man stond te schreeuwen dat hij de COOP-winkel wilde vernietigen, naast andere destructieve kreten.



Dat was inderdaad het geval. Alleen hadden die bellende buurtbewoners niet in de gaten dat het ging om een Noorderzon-voorstelling die daar werd gespeeld: A Hard Day’s Night, door de Groningse acteur Mads Wittermans.



De politiemacht arriveerde net na het einde van de voorstelling, even na half twaalf. Het publiek had de ‘plaats delict’ toen al verlaten. Wittermans kon er een dag later wel om lachen. ,,De politie kreeg van buurtbewoners te horen dat er een blank links-radicaal eenmansleger op het dak stond. Hij zou ongetwijfeld Minerva opblazen en als slotstuk van zijn vernietigingsplan vast en zeker ook nog van het dak springen.”



Toen de agenten aankwamen meenden ze bij de ingang een handlanger te ontdekken, die op de uitkijk stond. Wittermans: ,,Dat was alleen geen handlanger, dat was de concierge van Minerva. Die man was toevallig helemaal in het zwart gekleed, dus dat vonden ze ook al heel verdacht. De concierge heeft een aantal keer moeten wijzen op het Noorderzon-bord waar hij naast stond, om de agenten ervan te overtuigen dat het geen terreurdaad maar een voorstelling betrof.”



Normaal gesproken stuurt Noorderzon van tevoren een brief naar bewoners als er een voorstelling als deze in hun omgeving wordt gespeeld, zegt festivalwoordvoerster Milou de Boer. ,,De besluit om daar op het dak te spelen is vrij laat gevallen. Er is deze keer geen brief rondgestuurd. Maar we hebben nu wel contact met de politie om zoiets als dit in de toekomst te kunnen vermijden.”

Maar we hebben nu wel contact met de politie om zoiets als dit in de toekomst te kunnen vermijden. Het zou me toch wijzer voorkomen om het met de omgeving te communiceren als in het openbaar iemand gepland op een dak gaat lopen schreeuwen. Zowel naar de omgeving als naar de autoriteiten.

Als er geen tijd voor is dan is het beter om die voorstelling maar niet door te laten gaan. Als het op een dergelijk korte termijn besloten wordt kan ook besloten worden het niet door te laten gaan.



Buitengewoon onzorgvuldig van de organisatoren. Beetje oogkleppen lijkt me. Alsof ze geen deel uitmaken van de samenleving. Het zou me toch wijzer voorkomen om het met de omgeving te communiceren als in het openbaar iemand gepland op een dak gaat lopen schreeuwen. Zowel naar de omgeving als naar de autoriteiten.Als er geen tijd voor is dan is het beter om die voorstelling maar niet door te laten gaan. Als het op een dergelijk korte termijn besloten wordt kan ook besloten worden het niet door te laten gaan.Buitengewoon onzorgvuldig van de organisatoren. Beetje oogkleppen lijkt me. Alsof ze geen deel uitmaken van de samenleving.

Ik vind het vooral raar dat mensen gaan betalen om dat te aanschouwen. Iemand op een dak die staat te flippen.

Misschien is het een voorstelling voor ramptoeristen die eindelijk eens vooraan staan. Laatste edit 24-08-2019 10:34

