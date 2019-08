Camera in huis filmt ‘geest van jongetje en hondje’ die door kamer lopen

Op griezelige videobeelden lijken de geesten van een jongetje en een hondje door een huis te wandelen. De man die er woont zette de video online om advies te vragen.Joel Nolan kon zijn ogen niet geloven toen hij onlangs de beveiligingsbeelden van zijn huis nakeek. Daarop zijn de schimmen te zien van een jongetje en een hondje die heen en weer lopen van de keuken naar de living. Onverklaarbaar, want de beelden werden ’s nachts gemaakt – op 8 augustus om 00.54u – en er woont noch een jongetje noch een hondje in het huis.De video kreeg heel wat bekijks en ging viraal op Reddit. “Is er onlangs iemand in de familie gestorven”, vroeg iemand. “Niet recent, gelukkig. We zijn de voorgeschiedenis van het huis nagegaan en ook daar was er weinig te vinden dat hiermee te maken zou kunnen hebben”, reageerde Joey.Anderen zijn ervan overtuigd dat het gewoon een spin is, of een beetje ronddwarrelend stof.