Overleden nijlpaard Hasana blijkt heel bijzonder: zowel mannetje als vrouwtje

In WILDLANDS in Emmen is een bijzonder nijlpaard overleden. De 11-jarige Hasana bleek tweeslachtig te zijn: het dier had alle kenmerken van een vrouwtje, maar van binnen had het dier ook kenmerken van een mannetje.



Omdat het park de doodsoorzaak van de 11-jarige Hasana wilde weten, is het dier na diens overlijden onderzocht door de Universiteit van Utrecht. Daar kwamen ze tot de bijzondere ontdekking.



Een verklaring voor deze kenmerken kan zijn dat Hasana bij de geboorte de helft van een tweeling was. Dit is zeer uitzonderlijk bij nijlpaarden, die doorgaans maar één jong krijgen.



Het tweelingsnijlpaardje van Hasana heeft slechts vier dagen geleefd, maar hun tijd samen in de baarmoeder kan de oorzaak van de mannelijke kant zijn.

Dat beest had dus eigenlijk naar een praatgroep gemoeten.

