Mannen proberen naakte vrouw online te versieren, maar beseffen niet dat het een schilderij is

Een vrouw versieren is één ding, maar een schilderij het hof maken? Dat gaat toch een paar bruggen te ver. En toch…In 1875 creëerde William-Adolphe Bouguereau het prachtige schilderij ‘After The Bath’ . Het beeldt een naakte vrouw af die op een rots leunt na gebaad te hebben in het water. Het kunstwerk werd gedeeld in de Facebookgroep ‘World Paintings’, waar het – terecht – bewonderd werd door kunstfanaten.Facebook is echter voor iedereen en grappig genoeg zaten er ook heel wat mannen tussen die dachten dat het om een echte vrouw ging die poseerde. De Britse journaliste Kitty Wenham deelde op Twitter enkele hilarische commentaren van bronstige heren. “Hoe gaat het, mooie vrouw? Ik vind je leuk, ik hou van je, ik wil je, dag en nacht. Kom alstublieft naar Bangladesh”, reageert iemand.“Wat een mooie borsten. Ik zou je kleren zo graag van je lijf willen scheuren”, schrijft iemand anders. Sommigen vragen zelfs of ze zich wil toevoegen op hun WhatsApp.Uiteraard werd er heel wat afgelachen met de tweet, die intussen meer dan 220.000 keer geliket en 42.000 keer geretweet werd. Sommigen komen wel heel geestig uit de hoek. “In tegenstelling tot deze ‘mannen’ versier ik mensen in levenden lijve, in kunstgalerijen. Ik ben dan ook geen lafaard”, knipoogt iemand.