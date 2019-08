Kunt u aantonen dat Bielefeld niet bestaat? De Duitse stad looft 1 miljoen euro uit voor het ultieme bewijs

Heeft u ooit al gehoord van de Duitse stad Bielefeld? Hoogstwaarschijnlijk niet. Maar de stad bestaat wel degelijk. Toch circuleert al 25 jaar lang een complottheorie dat Bielefeld een verzinsel zou zijn. Om die verjaardag te vieren heeft de stad een bijzondere wedstrijd uitgeschreven.



Bielefeld, een rustige stad in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Er wonen zo'n 330.000 mensen. Maar erg bekend is de plaats kennelijk niet. Dat stelde een zekere Achim Held 25 jaar geleden ook vast, toen hij op een studentenfeestje iemand uit Bielefeld tegenkwam. Achim Held had nog nooit van Bielefeld gehoord, niemand anders op het feestje trouwens. "Bielefeld, zoiets bestaat toch niet?", klonk het plots bij de gasten.



Die uitspraak bleef Achim Held door het hoofd spoken. Toen hij even later op de autosnelweg langs de afrit naar Bielefeld passeerde, merkte hij op dat de plaatsnaam doorstreept was, weliswaar wegens wegwerkzaamheden. Het bracht hem op een idee. Prompt lanceerde Achim Held, een informaticastudent, op internet de theorie dat Bielefeld helemaal niet zou bestaan.



Het was bedoeld als een grap om aan te tonen hoe belachelijk complottheorieƫn zijn, maar met de opkomst van het internet werd de theorie toch gretig opgepikt, tot op de dag van vandaag. Zelfs de Duitse bondskanselier Angela Merkel participeerde. In 2012 sprak ze tijdens een speech over een evenement in Bielefeld waar ze aan had deelgenomen. "Als het al bestaat", voegde Merkel er aan toe. "Ik heb toch de indruk dat ik daar ben geweest.



We zijn intussen 25 jaar na de lancering van de samenzweringstheorie. En om die bijzondere verjaardag te vieren is het stadsbestuur van Bielefeld creatief uit de hoek gekomen: wie het ultieme bewijs kan leveren dat de stad niet bestaat, krijgt 1 miljoen euro als prijs.



Deelnemers moeten hun bewijsvoering per mail doorsturen. Een driekoppige jury zal de inzendingen beoordelen. Deelnemen kan tot en met 4 september om middernacht.



Rest dan nog de existentiƫle vraag: als het ultieme bewijs effectief wordt geleverd dat Bielefeld niet bestaat, waar zal de winnaar dan zijn miljoen euro moeten gaan claimen?

