22-08-2019 15:37:31

Soms werkt internet in je voordeel maar soms ook niet. Al die rare, vervelende reacties bijv over hoe je je huis aan moet steken. Kan me voorstellen dat iem dan afhaakt of erger nog depressief van wordt. Er zijn gevallen uit het verleden bekend waarin een aantal internetters een zielige persoon aanspoorden tot zelfmoord. En blijkbaar niemand die degene hielp of dat tegenhield.Volgens mij moet het alarmnummer altijd voorrang krijgen in geval van twijfel bij noodsituaties. Als het eerst langs hen heen is gegaan en ze oordelen dat de situatie niet dringend is of gevaarijk kan men tot het internet overgaan.Of misschien ben ik gewoon ouderwets ingesteld.