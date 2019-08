Meintje redt haar zoontje (2) net op tijd van spijkerval in grasveld

Moeder Meintje Boonstra kon deze week net op tijd voorkomen dat haar tweejarige zoontje ernstig gewond raakte. In het Friese Holwerd vond ze een spijkerval die ingegraven was in een grasveld.



"Ik kon mijn tweejarige er net op tijd voor weg plukken", waarschuwt Meintje andere mensen in een bericht op Facebook. "Je moet er toch niet aan denken dat hij erin was gaan staan, of nog erger, in was gevallen!"



De val bestond uit een stuk band of rubber met daarin meerdere grote spijkers. Het gevaarte was in de grond ingegraven. "Het is vast bedoeld om lekke banden te veroorzaken (dat hoop ik dan maar althans), maar dit is toch asociaal zeg", aldus Meintje.



Ze hoopt dat de dader het leest en 'even verder denkt dan zijn neus lang is'. Meintje heeft een melding gedaan bij de politie.

