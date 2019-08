Amerikaanse vrouw vangt bijzondere vis: 'Twee bekken!'

Een vrouw in de Amerikaanse staat New York hengelde tijdens een boottochtje met haar man een wel heel bijzondere vis binnen. Toen ze haar vangst uit het water trok, bleek het dier over twee 'bekken' te beschikken.



"Ik hoop dat hij zo groot is als hij voelt", zei de Amerikaanse Debbie Geddes toen ze, dobberend op Lake Champlain, een vis aan haar hengel voelde trekken. Toen ze het dier aan boord kreeg, wist ze niet wat ze zag. "Twee bekken!" De foto die een collega later online plaatste ging binnen de kortste keren viral op Facebook.

Reacties

Bij deze ongein leiden de rioleringsbuizen en die voor regenwaterafvoer direct de rivier in. Met alle gevolgen van dien:



het is er overvol van de poepbacterie



Waardoor mensen niet meer kunnen zwemmen, varen, of zelfs baden. Zal vast weer door al die milieuvervuiling komen. Amerikanen zijn erom berucht riolering en vuilnis en vaak zelfs chemicaliën in hun rivieren te storten. Zie combined sewage overflow Bij deze ongein leiden de rioleringsbuizen en die voor regenwaterafvoer direct de rivier in. Met alle gevolgen van dien:Waardoor mensen niet meer kunnen zwemmen, varen, of zelfs baden.

