Baasje overlijdt aan kanker, trouwe bulldog sterft kwartiertje later

Hondenliefhebbers weten het al, maar dit verhaal bewijst het nogmaals. Viervoeters houden zielsveel van hun baasje. Nadat een 25-jarige Schot de strijd tegen kanker verloor, stierf amper een kwartier later zijn kerngezonde Franse bulldog.



In 2011 werd voor het eerst een hersentumor vastgesteld bij Stuart Hutchison. Hij leek te herstellen, maar zowel in 2014 als 2018 keerde de ziekte terug. De derde keer kon hij de ziekte niet meer verslaan.



Tijdens zijn laatste gevecht werd Hutchison bijgestaan door zijn honden, waaronder de tweejarige Nero. Nog geen kwartier nadat de jongeman zijn laatste adem had uitgeblazen, overleed ook zijn trouwe bulldog.



Volgens de moeder van Hutchison, Fiona Conaghan, hadden de twee een geweldige band met elkaar. “Stuart had drie honden, maar hij en Nero waren onafscheidelijk. Nero was de hond die altijd bij hem was.”



Het overlijden van Nero kwam compleet onverwacht. Hij begon zich na het overlijden van Hutchison plots vreemd te gedragen. Een dierenarts die meteen ter plaatse kwam, kon helaas niets meer doen voor de jonge hond. Zowel hij als de familie staan voor een raadsel, aangezien Nero nooit gezondheidsproblemen heeft gehad. De vrouw van Hutchison, Danielle, vermoedt dat het grote verdriet over het gemis van zijn beste vriend hem fataal is geworden.

Reacties

25-08-2019 16:37:12 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 34.556

OTindex: 71.937

Hee baas, even wachten, ik ga met je mee!

Maar zoooo vreselijk, een vent van nog maar 25 jaar, dramatisch voor zijn vrouw en zijn ouders.....

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: