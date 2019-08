“Mensen die vaak emoji’s gebruiken hebben meer seks”

Mensen die vaak gebruik maken van emoji’s, hebben meer seks. Tot die opmerkelijke conclusie kwam onderzoeksbureau Kinsey Institute na een enquête bij meer dan 5.000 Amerikaanse singles.



Het gebruik van emoji’s is een complexe kunst. Gebruik je er geen? Dan ben je een koude, berekende, psychopatische droogstoppel. Te veel emoji’s? Dan ben je een overdreven frivole tiener. Makkelijk is het dus geenzins een juiste balans te vinden anno 2019.



Gelukkig is er nog de wetenschap. Die heeft nu gezegd dat mensen die veel gebruik maken van emoji’s meer seks hebben. Dit omdat ze vaak beter zijn in het communiceren van gevoelens, aldus de onderzoekers.



Ongeveer 30 procent van de deelnemers aan de enquête onder 5.300 Amerikaanse singles gaven aan regelmatig emoji’s te gebruiken met mensen met wie ze aan het daten waren.



De ontvangers van hun boodschappen begrepen dankzij de emoji’s beter wat er in de ander omgaat, omdat ze gebruik maken van een zelfexpressie met meer dan woorden. Het is een soort steno voor emoties.



En: het lijkt te helpen. De emoji-gebruikers belandden vaker in het bed van hun contact dan degenen die het bij woorden hielden. Bovendien duurden de relaties die de emoj-mensen aangingen langer.

Reacties

25-08-2019 12:14:38 zekerlezen

Erelid

WMRindex: 1.178

OTindex: 42

Die enquetes zijn zo goed als waardeloos.



1) mensen liegen daar vaak op

2)vele mensen hebben het fout over hun eigen gedragingen omdat ze die niet goed in kunnen schatten

3)de uitkomst van de Amerikaanse verkiezinhen bevestigt dit

4) ze peilen maar een zeer klein deel van de bevolking (in dit geval 5000 mensen) en zeggen dat dat representatief is van de gehele bevolking, onlangs las ik op scientias dat de statistiek vaak fout is

https://www.scientias.nl/waarom-statistiek-niet-te-vertrouwen-is/Weer zo'n vuilnisbakonderzoek. Laatste edit 25-08-2019 12:16



Laatste edit 25-08-2019 12:17

25-08-2019 12:18:48 zekerlezen

Erelid

WMRindex: 1.178

OTindex: 42





Bij deze:



waarom statistiek niet te vertrouwen is Bij de edit kon ik dus de link niet plaatsenBij deze:

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: