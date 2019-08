15-jarige joyrider scheurt met 165 kilometer per uur over A10

De politie heeft op de A10 Noord een minderjarige snelheidsduivel aangehouden die met 165 kilometer per uur over de A10 reed, waar 100 kilometer per uur was toegestaan.



Bij controle bleek het niet mogelijk om het rijbewijs van de jongen in te nemen, omdat hij nog maar 15 jaar oud bleek te zijn. Ook de andere inzittenden bleken minderjarig. Het voertuig is overgedragen aan de eigenaar.



Joyriding is een misdrijf en bij volwassenen is de kans groot dat er een gevangenisstraf wordt opgelegd. Als de bestuurder minderjarig is en wordt veroordeeld, krijgt hij of zij een strafblad en kan er een taakstraf worden opgelegd.

25-08-2019 11:21:32 allone

Is dit een epidemie?

25-08-2019 11:44:35 zekerlezen

@allone : dit gebeurde nog even eerder dan dat van onze 8 jarige Duitse vriend geloof ik. Stond al in enkele nieuwsbronnen.

