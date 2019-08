Vader kruipt bij babysitter in bed en betast haar

Een vader van twee wordt beschuldigd van seksueel misbruik van de vierde graad nadat hij de babysitter die op zijn kinderen paste, betastte.



Vorige week maandag belde Thomas Shortt uit Elkhart Lake (Wisconsin) een babysitter op om op zijn twee kinderen te passen. De jonge vrouw bleef dezelfde avond slapen in de gastkamer.

Beven van angst



Rond 2.30u ’s nachts sloop de 51-jarige man haar kamer binnen en kroop hij bij haar in bed. Hij legde zijn arm over haar heen en raakte haar aan op intieme plaatsen. De babysitter kromp ineen van de schrik en toen ze merkte dat hij verderging, schreeuwde ze: “Ga weg!”.



Shortt wandelde vervolgens de kamer uit alsof er niets gebeurd was. De vrouw liep naar de badkamer en belde haar ouders op. Zij brachten de politie op de hoogte.



Toen de politie arriveerde, troffen ze Shortt in dronken toestand aan. Hij beweerde dat hij zich niet herinnerde dat hij bij haar in bed gekropen was. Hij ontkende eveneens dat hij iets illegaals had gedaan.



Als hij schuldig bevonden wordt, riskeert hij een gevangenisstraf van negen maanden en een geldboete van 10.000 dollar.

Reacties

25-08-2019 09:34:14 HHWB

Oudgediende



WMRindex: 6.278

OTindex: 147

T S 9 maanden maar....

25-08-2019 11:10:14 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 74.109

OTindex: 32.064

@HHWB :

in die 9 maanden wordt de buikomvang en nog veel meer van de babysitter angstvallig in de gaten gehouden in die 9 maanden wordt de buikomvang en nog veel meer van de babysitter angstvallig in de gaten gehouden

25-08-2019 11:31:39 zekerlezen

Erelid

WMRindex: 1.178

OTindex: 42

Weer zo'n pedoverhaal trouwens. Ik hoop dat die kinderen snel uit huis geplaatst worden.Weer zo'n pedoverhaal trouwens.

25-08-2019 11:33:13 zekerlezen

Erelid

WMRindex: 1.178

OTindex: 42

@HHWB : ik denk dat het een redactiefout is, zal vast 9 jaar zijn, de VS kennende. Even een bron opzoeken..

25-08-2019 11:38:02 zekerlezen

Erelid

WMRindex: 1.178

OTindex: 42





wet in wisconsin



Zal vast komen door de designatie 4e graad. Volgens mij had die aanklacht zwaarder moeten zijn, en op zijn minst 2e graads. Hopelijk kunnen ze het alsnog verzwaren? 8-0 Naja, tis toch echt 9 maanden inderdaad.Zal vast komen door de designatie 4e graad. Volgens mij had die aanklacht zwaarder moeten zijn, en op zijn minst 2e graads. Hopelijk kunnen ze het alsnog verzwaren? 8-0

