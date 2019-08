Duits jongetje rijdt met auto van zijn moeder over de autobahn

De Duitse politie heeft een wel erg jonge joyrider gepakt in de buurt van de plaats Soest, ten oosten van de stad Dortmund. Een jongen van 8 was met de auto van zijn moeder een stukje gaan rijden.



Zijn moeder meldde zich na middernacht bij de politie toen ze merkte dat zowel haar zoon als haar auto was verdwenen. Agenten troffen de jongen vervolgens aan op een parkeerplaats langs de A44, op zo'n 8 kilometer van zijn ouderlijk huis.



Hij was volgens de politie met 140 kilometer per uur over de snelweg geraasd en had de auto aan de kant gezet omdat hij zich toch niet op zijn gemak voelde met die snelheid op een donkere autobahn.



Volgens Duitse media deed de jongen dat overigens keurig: hij had de gevarenlichten van de auto aangezet en een gevarendriehoek neergezet. Voor zover bekend heeft hij niets beschadigd tijdens zijn rit.



De jongen heeft tegen de politie verklaard dat hij "alleen een stukje wilde rijden". Hij zou regelmatig in kart- en botsauto's zitten. Daarnaast had hij op privéterrein ook al eens een auto bestuurd.



De politie zegt niets over een eventuele straf voor de jongen.

Zou 't besmettelijk zijn? Kinderen die 't autootje van de ouwelui lenen?

@Emmo :

dit is iedere keer dezelfde

