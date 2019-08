Bezoeker Franse dierentuin schrijft naam op rug neushoorn

Een bezoeker van dierentuin La Palmry, in het zuidwesten van Frankrijk, heeft afgelopen weekend twee namen op de rug van een neushoorn geschreven. Nadat een foto van het dier op sociale media gedeeld werd, stroomden de reacties binnen. 'Wat een schaamteloze actie.'



Op de rug van het dier zijn de namen Camille en Julien te lezen. De foto is afgelopen zondag gemaakt, vlak nadat een bezoeker de namen op de rug van het dier schreef. Dat meldt de Franse krant Le Figaro.



De directeur van de dierentuin, Pierre Caillé, was met stomheid geslagen toen hij hoogte kreeg van het incident. "Toen ik de namen op de rug van het dier zag staan, reageerde ik vol verbazing en afkeer. Hoe kunnen bezoekers de dieren toch zo behandelen?" vraagt Caillé zichzelf af.



"Er zijn dingen die je niet in de huisregels opneemt, omdat ze zo vanzelfsprekend zijn. Maar wellicht moeten we binnenkort toch 'niet op de dieren schrijven' in ons reglement vermelden."

De rug van de neushoorn in dierentuin La Palmry. De rug van de neushoorn in dierentuin La Palmry.



Enkele uren later is de rug van het dier schoongemaakt. De neushoorn, die Noëlle heet, bijna twee ton weegt en al 35 jaar in de dierentuin rondloopt, zou niks gevoeld hebben van de tekst op zijn rug omdat zijn huid daar erg ongevoelig is.



Op internet wordt veel en heftig gereageerd op het voorval. "Ik zie daar echt het nut niet van in. Dieren hebben hun leven, ik denk dat we dat moeten respecteren", schrijft iemand. "Mensen respecteren tegenwoordig niets meer!", meldt een ander.

Reacties

24-08-2019 12:44:34 zekerlezen

Erelid

WMRindex: 1.156

OTindex: 42

Er is iets fundamenteel fout als je zo dichtbij die dieren kan komen dat je ze op de rug aan kan raken. Pak het daar aan.

24-08-2019 14:12:02 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 74.072

OTindex: 32.056



lang geleden was ik in een of het toeval is dat dit in Frankrijk gebeurdelang geleden was ik in een Sloveense grot waar de rondleiding langs een meertje met zeldzame salamanders voerde. het was een Fransman die vroeg of je die kon eten

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: