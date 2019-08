Helikopter vliegt laag over voor filmen treinsporen

REGIO - Spoorbeheerder ProRail gaat komende periode een gedeelte van het spoor in de regio beter in kaart brengen. Hiervoor zal de spoorbeheerder met een helikopter met drie camera's over het spoor vliegen. De helikopter zal hierbij lager vliegen dan gebruikelijk, namelijk op een hoogte van minder dan tweehonderd meter.

Met de opnamen wil ProRail onder meer het kaartmateriaal van het spoor actualiseren en 3D-weergaven van de stations maken. Voor de komende periode heeft het bedrijf tien trajecten in Nederland uitgezocht, waaronder het traject tussen Leiden en Alphen aan den Rijn en de hele verbinding tussen Rotterdam en Haarlem.



ProRail kan niet precies aangeven wanneer er over de regio gevlogen wordt. Hiervoor is het bedrijf afhankelijk van het weer en de toestemming van de luchtverkeersleiding. Als het niet lukt om beelden te maken op een van de tien voorkeurstrajecten, zal de spoorbeheerder uitwijken naar alternatieve trajecten.

