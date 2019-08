Vakantievieren met een hark in het bos

Staatsbosbeheer is steeds meer afhankelijk van vrijwilligers voor het onderhoud aan haar natuurgebieden. Voor het werk in het stroomgebied van de Drentsche Aa offeren jongeren van over de hele wereld hun vakantie op.

Een groep van zo'n twintig jongeren is druk met de hark in de weer bij het beheergebouw van Staatsbosbeheer in Oudemolen. Ze verblijven in koepeltentjes op het terrein en komen soms van verre oorden als Japan en Mexico.



Volgens boswachter Kees van Son is voor de gewillige werkers altijd iets te doen in het natuurgebied. "Onze zware machines kunnen niet tussen die bomen in, dat is veel te bewerkelijk. Dit gaat op deze manier veel sneller."



De werkers krijgen kost en inwoning, maar moeten zelf zorgen dat ze hier komen. Het project zelf wordt geregeld via SIW internationale vrijwilligersprojecten, die verschillende werkvakanties aanbiedt op allerlei verschillende plekken. "Heel veel mensen zijn hier om Engels te leren en daar hebben ze best wat voor over", verklaart Hanjo van Weerden van SIW. Hij begeleid de jongeren tijdens hun verblijf in Drenthe.



Volgens een Italiaanse vrijwilliger komt hij hier ook voor het gezelschap. "Het is mooi hier, want je ontmoet mensen van over de hele wereld. Terwijl je ontspannen werk doet."

