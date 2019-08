'Verboden' Chinese groep mediteert in Amsterdamse parken, maar wat is het?

Iedereen die geregeld langs de Dam, het Wester- óf het Oosterpark komt, heeft ze wel een keer gezien: beoefenaars van de Chinese meditatievorm Falun Gong. Het lijkt niet veel bijzonders - het lijkt op een soort yoga - maar er zit veel meer achter dan in eerste instantie wordt gedacht.



De meditatievorm is vooral te herkennen aan de Chinese muziek en de groep beoefenaars die eromheen in een cirkel staan. Activist en initiatiefnemer van de Falun Gong sessies, Frank Xiaotian Wu, legt uit dat het veel spirituele aspecten heeft, heel ontspannend werkt en het de vrije gedachten bevordert.



In Nederland is het vrij onbekend, maar in China is het al jaren een omstreden en zelfs verboden stroming. Xiaotian Wu vertelt dat het in 1999 zo'n honderd miljoen aanhangers had - een grote groep dus.



'Ondermijning voor het systeem'

En daar ligt volgens hem precies de reden dat er uiteindelijk zware straffen kwamen te staan op het uitoefenen van Falun Gong, volgens China is het omdat de stroming 'ondermijnend werkt voor het systeem'.



'Je kan worden gearresteerd, gemarteld.. Je verliest werk- en studiemogelijkheden, of zelfs je leven. Het bevordert vrije en onafhankelijke gedachten en dat is waar de communistische partij in China bang voor is: een grote groep waar ze geen macht over hebben', vertelt Xiaotian Wu.



Xiaotian Wu vluchtte zelf in 2001 naar Nederland, waar hij sindsdien elk weekend gratis lessen geeft in het Ooster- en Westerpark. Ook demonstreren ze geregeld op de Dam. Onder de beoefenaars in het Oosterpark zijn veel vluchtelingen die zeggen dat ze in China vervolgd werden. Zo vertelt een man, die in China een groot bedrijf runde, dat hij in zijn cel vergiftigd werd met een kop thee. Een andere vrouw werd voor vier jaar vastgezet, waardoor ze werd gescheiden van haar jonge kind.



Nóg een slachtoffer zat veertien jaar in de gevangenis en werd daarbij gemarteld. 'Ik zat zo'n 2,5 jaar in een werkkamp. Ik werd er fysiek en mentaal gemarteld. Geen licht of zon, alleen in een donkere cel.' 'Uiteindelijk heb ik van de een op de andere dag besloten om te vluchten uit China', vertelt een andere vrouw.



Amsterdammers

Maar de stroming kan ook rekenen op nieuwe aanhangers, die de meditatievorm leerden kennen nadat zij het toevallig tegenkwamen in een van de parken: 'Een vriendin van mij liep langs beoefenaars en zei "Volgens mij is dat echt wat voor jou" en zodoende', vertelt een Amsterdamse vrouw.



Reacties

24-08-2019 20:44:02 zekerlezen

Erelid

WMRindex: 1.161

OTindex: 42

Jammer dat een kutoverheid zich zelfs moet bemoeien met meditatie. Laat die mensen nou.

24-08-2019 20:57:30 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 74.079

OTindex: 32.063

@zekerlezen :

in Nederland zal de overheid die mensen weinig doen.... in Nederland zal de overheid die mensen weinig doen....

24-08-2019 22:01:23 zekerlezen

Erelid

WMRindex: 1.161

OTindex: 42

@botte bijl : zolang ze hun belastingen betalen over alles en nog wat, ja inderdaad niet

