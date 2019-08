Gevonden voorwerpen bijna nooit terug bij eigenaar. 'Ze gaan er vaak vanuit dat het niet gevonden zal zijn'

Het is zomer en daarom wordt Amsterdam overspoeld door toeristen en dagjesmensen. En die verliezen weleens wat; tassen, jassen, portemonnees, identiteitsbewijzen en ja, zelfs rollators. 'Je vraagt jezelf af hoe diegene verder gegaan is', zegt Nellita Hofwijks van Bureau Gevonden Voorwerpen.



Per dag komen er zo'n veertig voorwerpen binnen bij het bureau. De medewerkers doen altijd hun best om de eigenaar te vinden. 'Ze gaan er vaak vanuit dat het wel niet gevonden zal zijn', vervolgt Hofwijks in AT5's Amsterdam Informeert. 'En dan ligt het hier en dan komen ze hier en dan zijn ze zo blij. Dat maakt het werk zo leuk.'



Zestienduizend vondsten per jaar

Knuffels, sleutels, helmen en koffers met complete inhoud. Je kan het zo gek niet bedenken. Per jaar worden er zo'n zestienduizend verloren voorwerpen gevonden in Amsterdam.



Slechts een kwart van de gevonden voorwerpen komt terug bij de eigenaar. De vinder van een verloren voorwerp kan het naar de politie of naar Bureau Gevonden Voorwerpen in de Korte Leidse Dwarsstraat brengen. Je kunt daar ook naartoe om te kijken of je verloren eigendom gevonden is. Bij binnenkomst hangen al tientallen sleutelbossen te wachten op hun eigenaar.



Alle gevonden voorwerpen worden op de site 'I Lost' gezet. Zo kun je thuis checken of je eigendom gevonden is. Ook kun je zelf een gevonden voorwerp aanmelden op de site. Als je je eigendom niet zelf kunt ophalen dan wordt het wereldwijd naar je opgestuurd.



De spullen worden drie maanden bewaard. Daarna gaat een deel, vooral tassen en kleding, naar het Leger Des Heils en een deel wordt geveild via de Stadsbank van Lening.

23-08-2019 14:50:05 Emmo

Ondanks ongetwijfeld alle goede bedoelingen (weg naar de hel?) van het bureau "gevonden voorwerpen" zou het me niks verwonderen dat er het een en ander schort aan het maken van de match.

Ik ben eens een koffer kwijtgeraakt. Ondanks een precieze beschrijving van waar, wanneer, uiterlijk en inhoud, alsmede een duidelijk label met adres is 'ie nooit meer boven water gekomen.

