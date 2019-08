Bejaarde Peter gaf 16.000 euro uit aan chats met nepprofielen, maar van een date kwam het niet

De 88-jarige Peter voelde zich hartstikke alleen toen hij besloot zich in te schrijven op een datingsite. De liefde van zijn leven was al een lange tijd dood, zijn kinderen het huis uit. Nu is het mijn tijd, dacht hij. Maar dat hij in een wespennest zou belanden, had hij nooit verwacht. Hij werd tientallen keren aan het lijntje gehouden door nepprofielen en raakte uiteindelijk 16.000 euro kwijt.



Dinsdag werd duidelijk dat zeker 37.000 mensen een schadevergoeding krijgen omdat ze de afgelopen jaren misleid zijn op datingsites met nepprofielen. Het gaat om klanten die in de periode van 1 juli 2016 tot 17 april 2018 dachten dat ze met een echt persoon aan het chatten waren bij een chatbedrijf van The Right Link, maar eigenlijk opgelicht werden.



De klanten hoopten een date te krijgen met de persoon aan de andere kant van de computer en betaalden voor ieder berichtje dat ze stuurden.



Dat deed Peter ook. Hij betaalde tien cent per bericht. De 88-jarige vader van Marc (57)* wilde dolgraag een nieuwe vrouw leren kennen, hij was al sinds de jaren zeventig alleen. Zoon Marc vertelt: "Hij kreeg veel contacten met vrouwen die hem fantastisch vonden, maar ontmoetingen kwamen er nooit. Hij reed zelfs een keer naar een kledingwinkel aan de andere kant van het land, omdat het nepprofiel had gezegd dat ze daar werkte. Daar wisten ze natuurlijk van niets."



John Meuffels, voorzitter van Keurmerk Veilig Daten, zegt dat betalen per bericht direct een belletje moet laten rinkelen. "Dan het is vaak foute boel."



Bij de meeste datingsites heb je een lidmaatschap en betaal je per maand. Je kan dan zo veel gebruik maken van de site als je wil. "Maar als je per bericht moet betalen, word je zo lang mogelijk aan het lijntje gehouden. Die partijen maken gebruik van mensen die eenzaam zijn en behoefte hebben aan aandacht. Dat maakt het extra pijnlijk voor mensen die contact zoeken."



Marc vroeg zich af waarom zijn vader zo naïef kon zijn. Want ook na het bezoekje aan de kledingwinkel, ging Peter door met chatten. "We vroegen ons vaak af: waarom snapt hij het nou niet? Iemand van 35 zal nooit een relatie aangaan met iemand van in de 80. Maar hij wilde gewoon niet geloven dat ze nep waren en hij zou zichzelf wat aandoen als we alles zouden verwijderen op zijn laptop."



Toen Marc gebeld werd door de zorginstelling van Peter omdat hij zijn zorgverzekering had opgezegd, moest er echt iets veranderen. "Het was volledig geëscaleerd en na dat belletje was voor mij de maat vol. Ik ben naar hem toegegaan en hij zag eindelijk in dat het de verkeerde kant was opgegaan. Hij leverde al zijn pasjes en creditcards bij mij in."



Marc zag hierdoor dat zijn vader enorme schulden had. Zo erg zelfs, dat hij bijna zijn huis werd uitgezet. "Hoe bizar is het dat er misbruik wordt gemaakt van iemand zijn leeftijd en zijn gemis. Ik ben heel verdrietig dat het zo ver is gekomen en heel boos om het feit dat mensen zo zijn. Natuurlijk weet ik dat er onrecht is in de wereld, maar dat juist de zwakkeren in de samenleving misbruikt worden, vind ik heel ernstig."



Enige tijd later ging Marc met zijn vader naar het ziekenhuis. Daar bleek dat hij een lichte hersenbloeding had gehad, vlak voordat het chatten begon. Het karakter van Peter was hierdoor zo anders geworden, dat zijn normen en waarden waren veranderd. Hierdoor kon Peter niet meer goed inschatten wat hij deed.



37.000 mensen krijgen nu dus een schadevergoeding, nadat ze chatten op één van de zeventien sites van The Right Link waar toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzoek naar deed. Maar de website waar Peter chatte, ook van The Right Link, zit daar niet tussen. Marc heeft daarom contact opgenomen met ACM voor meer onderzoek naar nog meer websites. "Ik zou dat geld zo snel mogelijk terug willen hebben, want nu zit mijn vader aan de grond. Hij krijgt een heel klein bedrag per maand, terwijl ik hem nog zo veel plezier gun in zijn leven."



Al merkt Marc al wel dat zijn vader heel wat vrolijker is dan een jaar geleden. "Wij hebben iets proberen te doen aan het feit dat hij zo alleen is. Hij gaat nu bijvoorbeeld naar bijeenkomsten van oud-Indiëgangers." Ook is de vader van Marc weer aan het daten, maar dan op normale datingsites. "Via die sites heeft hij gelukkig wél wat afspraakjes kunnen maken."



*De namen van Peter en Marc zijn om privacyredenen gefingeerd. De echte namen van vader en zoon zijn bekend bij de redactie

