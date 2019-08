Bliksem volgt man hinderlijk. Slaat twee keer op hem in

Iedereen weet dat de bliksem twee keer (of vaker) op dezelfde plek kan inslaan. Het blijkt echter dat als bliksem je niet mag het beter is om binnen te blijven als het onweert. Waarbij onweer tot op 321 km afstand potentieel vervelend is. Heeft bliksem echt een tyfushekel aan je, laat ‘ie nooit meer met rust. Ook in ruste niet.