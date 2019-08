'Free the Nipple': vrouwen VS naar hoogste rechter vanwege toplessverbod

Drie Amerikaanse vrouwen zijn in de strijd om de gelijkheid der seksen naar het hoogste rechtsorgaan in de VS gestapt. Zij willen net als mannen in het openbaar hun ontblote bovenlijf kunnen tonen.



'Free the Nipple ('Geef de tepel vrij') is hun strijdkreet in een juridisch gevecht dat al drie jaar bezig is.



Het begon allemaal in 2016 met de arrestatie van Ginger Pierro op een strand in Laconia, in de staat New Hampshire, meldt NBC News. Zij deed daar topless haar yoga-oefeningen, en dat is in strijd met de plaatselijke verordening. Die verbiedt naaktheid in het openbaar. Onder die maatregel valt ook het tonen van een vrouwenborst waarvan een deel van de tepel zichtbaar is.



Enkele dagen later werden twee andere vrouwen gearresteerd die zich uit protest eveneens topless op het strand lieten zien. Ook zij werden aangeklaagd vanwege het schenden van de wet.

De drie vrouwen stapten in New Hampshire naar de rechter, maar die stelde hen in het ongelijk. Zij proberen het nu bij het Supreme Court, het hoogste federale Amerikaanse rechtsorgaan. Zij willen dat het hof hun zaak toetst aan de wet waarin de gelijkheid tussen seksen is vastgelegd.



Zij vinden dat het plaatselijke verbod discriminerend is omdat mannen wel zonder shirt mogen lopen. Bovendien zouden de lokale voorschriften het beeld versterken dat vrouwen een seksueel object zijn.



Het hooggerechtshof van New Hampshire verwierp hun klacht, waarmee het aangaf dat de wet mannen en vrouwen ongelijk behandelt. Maar het in het openbaar laten zien van een vrouwenborst heeft altijd een seksuele ondertoon, vindt het hof.



Deze visie werd in februari van dit jaar onderuitgehaald door een rechter in Colorado, die een toplessverbod voor vrouwen verwierp.



Volgens deze uitspraak is er geen reden vrouwen en mannen ongelijk te behandelen als zij hun borst willen ontbloten. De rechtbank vindt dat de seksualisering van de maatschappij in ons het stereotype beeld heeft ingeslepen dat een vrouwenborst vooral bedoeld is voor seks, en niet voor het voeden van baby's. Zo'n stereotypering dient om vrouwen op hun plaats te houden, aldus de rechtbank.



Het Supreme Court besluit in oktober of het de zaak zal behandelen.

