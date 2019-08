Politie in Texas zoekt ‘weddingcrasher’

De politie van Texas is op zoek naar een vrouw die ongevraagd verschillende trouwpartijen afschuimt en huwelijkscadeaus steelt. De Comal County Sheriff’s Office looft maar liefst 4.000 dollar (3.600 euro) uit voor de tip die leidt tot de aanhouding van de vrouw, meldt NBC News.



Volgens de sheriffs heeft de verdachte al op verschillende plaatsen in en rond Comal County toegeslagen, een regio in het midden van de Amerikaanse staat Texas. De vrouw bezoekt onaangekondigd willekeurige trouwfeesten. Ze doet zich voor als een gast en steelt de aanwezige bruiloftsgeschenken. De geleden schade loopt in de duizenden dollars, melden speurders aan de lokale televisiezender KXAN.



De verdachte heeft het vooral gemunt op enveloppen met geld en cadeaukaarten die gemakkelijk verzilverd kunnen worden. Dankzij een van de uitgevers van deze cadeaukaarten beschikt de politie nu over bewakingsbeelden waarop de verdachte vrouw te zien is.



De politie hoopt de vrouw snel aan te houden omdat ze al verschillende slachtoffers heeft gemaakt. “Stuur uw tips op en zorg ervoor dat deze vrouw nooit meer de mooiste dag van iemands leven kan verknoeien. Breng deze ‘weddingcrasher’ voor de rechter! Als u een tip geeft die leidt tot de aanhouding van deze vrouw, komt u in aanmerking voor een vergoeding van 4.000 dollar cash”, luidt een oproep op Facebook.

Reacties

22-08-2019 22:14:12 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 10.476

OTindex: 13.224

S Ik vermoed dat die mevrouw zelf niet getrouwd is, of dat haar huwelijk al heel snel op de klippen is gelopen.

22-08-2019 22:25:34 zekerlezen

Erelid

WMRindex: 1.142

OTindex: 42

Misschien gelooft degene in die uitdrukking 'trouwen is rouwen'?

