Ober doodgeschoten door boze klant omdat ‘hij te traag was met zijn sandwich’

Een ober bij een pizzeria in Parijs werd vrijdag doodgeschoten door een boze klant die steeds klaagde over zijn trage service.



De klant was ontevreden, omdat hij vond dat zijn sandwich niet snel genoeg werd klaargemaakt.



Collega’s van de ober schakelden de politie in, nadat de man in zijn schouder werd geraakt.



Paramedici die op de plek arriveerden, probeerden de 28-jarige man te reanimeren, maar hij werd kort daarna doodverklaard.



De schutter heeft de plek verlaten en is nog niet gepakt.

Reacties

22-08-2019 19:14:13 zekerlezen

Klinkt als het wilde westen van de USA, laat dat vuurwapengeweld ajb niet overwaaien.

22-08-2019 19:32:59 stora

Dit is deze week al de 2de die in zijn schouder wordt geschoten en overlijd.

je kan beter niet geraakt worden maar dan beter in de schouder dan in de buik. dacht ik altijd.

22-08-2019 19:36:27 zekerlezen

@stora : het allerbeste, moet je noodzakelijk geraakt worden, krijg je de kogel in je voet, kuit, of vingers. In die orde. Alle andere lichaamsdelen zijn twijfelgevallen en dragen levensbelangrijke aders, waaronder de dijen dus. Dan ligt het aan de manier waarop je geraakt wordt.

22-08-2019 19:39:06 stora

@zekerlezen , in je schouder zitten toch geen vitale organen.

22-08-2019 19:41:51 Sjaak

@stora : @zekerlezen :

Schiet 'm dood

in z'n poot

Stop hem in een kissie

Doe er nog wat water bij

Dan zwemt-ie als een vissie

22-08-2019 19:45:26 zekerlezen

@stora : organen niet, maar aders en veinen wel die een belangrijke hoeveelheid bloed naar of van je hart en hersens dragen. Schiet je zo'n ader rask, is de hoeveelheid losspuwend bloed niet te overzien.

22-08-2019 19:58:04 De Paus

S



Bij straatgevechten tussen (joodse) Amsterdammers en NSB'ers komt de NSB'er Koot om het leven. De NSB is zo gehaat dat er een spottende liedje over wordt gemaakt.



Hier ligt Koot,

hij is dood,

stop 'm in een kissie.

Doe er dan wat water

bij dan zwemt ie als een vissie.



Ook wel als volgt:

Op de hoek van de straat staat een NSB'er,

't Is geen mens, 't is geen dier, 't is een farizeeer.

Met de krant in de hand, staat hij daar te venten.

En verkoopt zijn Vaderland, voor slechts enk'le centen.



Op de hoek van de straat, staat een orgeldraaier.

't Is geen mens, 't is geen dier, 't is een landverraaier.

Schiet hem dood, net als Koot. Doe hem in een kissie.

Doe er dan wat water bij, dan zwemt ie als een vissie.



Het staat op de website van het verzetsmuseum.

