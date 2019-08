Ondernemer uit eigen pand gezet door We Are Here-krakers

Een onaangename verrassing voor de Amsterdamse ondernemer Salih Ozcan toen hij vorige week terugkwam van vakantie. Een We Are Here-groep heeft zijn bedrijfspand gekraakt in Westpoort. Vandaag probeerde hij het gesprek aan te gaan met de krakers, maar dat pakte anders uit dan gepland.



Ozcan zegt zijn zaak nodig te hebben voor zijn autobedrijf. Hij had de ruimte eerst verhuurd, maar dat bleek 'een foute huurder' die er een wietplantage in was begonnen. Nadat het pand in januari was ontruimd heeft de ondernemer het laten opknappen. Hij wilde het juist gaan betrekken: 'Ik ben een kleine ondernemer die gewoon zelf gebruik maakt van zijn pand en door hen loop ik nu mijn zaken mis.'



Die boodschap wilde Ozcan vandaag gaan overbrengen aan de groep veelal uitgeprocedeerde asielzoekers die nu met minstens veertig man in de bedrijfsruimte aan de Abberdaan bivakkeren. AT5 ging met hem mee.



Voor de ingang ligt een grote berg met afval. 'Dit is toch te gek voor woorden', verzucht Ozcan. 'Hier komen alleen maar ratten en muizen op af.'



Zodra de ondernemer de ruimte wil betreden, slaat de vlam in de pan. Een aantal van de krakers komt op Ozcan afgestormd en zegt dat hij het pand onmiddellijk moet verlaten: 'Anders bellen we de politie.'



Dat schiet de Amsterdammer in het verkeerde keelgat:. 'Moet ik mijn eigen gebouw uit?!'



Eenmaal buiten wordt de verhitte discussie voortgezet. Voordat de situatie echt escaleert en nog voordat de politie arriveert, besluit de verbouwereerde Ozcan dan maar af te druipen. 'Het is een heel naar gevoel. Ik heb er helemaal geen woorden voor. Ik kan die mensen enigszins begrijpen, maar zij begrijpen mij helemaal niet. Ongelofelijk. Dat dit in zo'n land kan.'



De politie laat weten nog niet specifiek op deze zaak te kunnen reageren, maar dat er niet met spoed ontruimd gaat worden. Gemiddeld moet een eigenaar voor een ontruimingsprodedure zes weken wachten. Ozcan heeft intussen een advocaat in de arm genomen.

22-08-2019 16:20:30









Zet een berichtje op internet en er zijn heel snel veel mensen die gaan meehelpen om de "krakers" er uit te krijgen.

22-08-2019 16:34:53







Goed gedaan krakers, in deze tijd van hoge woningnood en leegstand, is het onverantwoord om zo'n pand leeg en ongebruikt achter te laten. Getuigt van weinig begrip en gevoel voor de maatschappij.

22-08-2019 16:49:12











Wat ik hier uit de berichtgeving begrepen heb, had de ondernemer het pand verhuurd. De huurder had er een wietplantage van gemaakt. Die werd eruit geknikkerd en heeft de ondernemer het pand laten renoveren met de bedoeling het voor zijn eigen zaken te gaan gebruiken. Toen de man van vakantie terugkwam vond hij de krakers er in. Het pand heeft dus een paar weken leeggestaan. Lijkt mij niet een krakersobject, dat soms jaren leegstaat om er een zo hoog mogelijke prijs voor te vangen.

Het pand stond even leeg tussen twee gebruikers in. In dat geval is het pure diefstal van (woon)ruimte.



Mijn persoonlijke mening is dat je onder alle omstandigheden met je klauwen van andermans eigendom af hebt te blijven.

Hooguit dat je een pand tijdelijk betrekt en met de eerste aanmaning weer verlaat en, niet onbelangrijk, in behoorlijke staat achterlaat. Naar ik begrijp schort het in krakerskringen daar nogal eens aan. @zekerlezen : Ik hoop dat je dit sarcastisch bedoelt.Wat ik hier uit de berichtgeving begrepen heb, had de ondernemer het pand verhuurd. De huurder had er een wietplantage van gemaakt. Die werd eruit geknikkerd en heeft de ondernemer het pand laten renoveren met de bedoeling het voor zijn eigen zaken te gaan gebruiken. Toen de man van vakantie terugkwam vond hij de krakers er in. Het pand heeft dus een paar weken leeggestaan. Lijkt mij niet een krakersobject, dat soms jaren leegstaat om er een zo hoog mogelijke prijs voor te vangen.Het pand stond even leeg tussen twee gebruikers in. In dat geval is het pure diefstal van (woon)ruimte.Mijn persoonlijke mening is dat je onder alle omstandigheden met je klauwen van andermans eigendom af hebt te blijven.Hooguit dat je een pand tijdelijk betrekt en met de eerste aanmaning weer verlaat en, niet onbelangrijk, in behoorlijke staat achterlaat. Naar ik begrijp schort het in krakerskringen daar nogal eens aan.

22-08-2019 18:02:10









Gewoon de rekening bij de gemeente neerleggen en de supporters van dit tuig. Die moeten die lui zelf maar eens in nun eigen huis laten rondhangen ipv de rekening continu bij andren neer te leggen.



Zelf denk ik meer aan een paar stevige stinkbommen naar binnen gooien.

