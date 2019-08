Overvallers stormen juwelier binnen, maar dat was buiten de eigenaar gerekend

Een juwelier heeft op eigen houtje twee overvallers overmeesterd in zijn zaak in Santa Monica. De dieven sloegen uiteindelijk op de vlucht, maar konden even later worden opgepakt.



Op beveiligingsbeelden is te zien hoe een eerste overvaller de juwelierszaak ‘Heist’ binnenloopt en meteen een glazen toonbank kapotslaat met een hamer. De onbevreesde eigenaar loopt op de overvaller af en duwt hem de winkel uit.



Intussen slaat een tweede overvaller met een hamer op de rug van de eigenaar, maar die laatste blijft moedig overeind en slaagt erin om beide overvallers af te schrikken. Uiteindelijk springen ze, zonder buit, met nog een derde medeplichtige in een auto en vluchten ze.



Een klant van de juwelier zag alles gebeuren en achtervolgde de auto met zijn Tesla terwijl hij de politie op de hoogte bracht. Die kon de overvallers inrekenen. Een vierde medeplichtige, die niet in de vluchtauto sprong, kon achteraf ook opgepakt worden.



Drie van de overvallers zijn minderjarig. Ze zullen vervolgd worden wegens diefstal en geweldpleging.

