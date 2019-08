Brusselse brandweer bevrijdt meisje uit wasmachine met dit simpele hulpmiddel

De Brusselse brandweer is moeten uitrukken om een 9-jarig meisje te bevrijden uit de wasmachine van haar ouders. Het meisje was erin geslaagd haar beide onderbenen tot en met de knieƫn in de trommel van de wasmachine te krijgen maar geraakte er niet meer uit, ook niet met de hulp van haar ouders.



De brandweerlui gebruikten een eenvoudig huis-, tuin- en keukenmiddel om het meisje te bevrijden. Ze smeerden haar onderbenen in met wasmiddel en slaagden er zo in het meisje vrij te krijgen zonder de wasmachine te demonteren.



Een arts onderzocht het kind ter plaatse en stelde vast dat ze niet naar het ziekenhuis moest overgebracht worden. Waarom het meisje in de wasmachine was gekropen, is niet bekend.

Reacties

22-08-2019 12:19:24 venzje

Groene zeep is de panacee voor alles wat vastzit.

22-08-2019 12:22:08 Mamsie

Quote:

Waarom het meisje in de wasmachine was gekropen, is niet bekend.



Misschien wou ze niet gewoon onder de douche? Misschien wou ze niet gewoon onder de douche?

22-08-2019 12:41:28 zekerlezen

Hopelijk is het geen geval van kinderverwaarlozing of -misbruik.

22-08-2019 13:00:37 botte bijl

@venzje :

groene zeep wel, maar die nieuwerwetse chemische wasmiddelen, die kan je beter niet op je huid smeren groene zeep wel, maar die nieuwerwetse chemische wasmiddelen, die kan je beter niet op je huid smeren

