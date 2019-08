Fan heeft geen spijt van grote Paul de Leeuw-tattoo

Bijna iedere BN’er heeft er wel mee te maken: niet al te snuggere gekkies die íets te idolaat van hen zijn. Sommigen besluiten zelfs om een tattoo van hun idool te laten zetten. Een aantal daarvan worden deze maand geportretteerd in de LINDA. De één heeft het gezicht van Jim Bakkum op haar arm staan, de ander heeft Dirk Kuyt op zijn borst. Maar er loopt dus ook gewoon iemand rond in Nederland die het gezicht van Paul de Leeuw op zijn rug getatoeëerd heeft. Toch wel wat typisch.



Het gaat om de werkloze meneer Daniel (43). “Ik was fan van hem, en de tatoeëerder zocht iemand die een Paul de Leeuw-tattoo wilde. Ik was twintig en vond het wel een stunt.”



De tatoeëerder zag het wel zitten en hoopte zelfs op wat PR. “Als ik in interviews of op tv af en toe de naam van de tatoeëerder liet vallen, hoefde ik er niet voor te betalen.”



Waarom wil je in vredesnaam Paul de Leeuw op je rug hebben? “Mijn ouders waren fel tegen, maar als ik het zeker wist, moest ik het maar doen.”



Gelukkig heeft Daniel een brede rug. Sterker nog: André van Duin is er ook nog op gekomen. “Ik zie nu in dat de tattooshop gewoon media-aandacht wilde, maar spijt heb ik niet.”

Reacties

22-08-2019 10:46:15 venzje

Oudgediende



Jammer we niet kunnen zien hoe die tatoeage er eigenlijk uit ziet.

22-08-2019 10:49:10 allone

Oudgediende



Er zou moeten staan: 'Fan heeft NOG geen spijt '

