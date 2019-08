Veiling Porsche verloopt chaotisch: was er nu 17 of 70 miljoen geboden?

De veiling van een verre voorloper van de Porsche 911 bij het Amerikaanse veilinghuis Sotheby's is behoorlijk in de soep gelopen. Minutenlang leek het prototype op weg naar een enorm bedrag. Veertig miljoen, vijftig, zestig, zeventig miljoen dollar passeerden voor het model dat eind jaren 30 in nazi-Duitsland door Ferdinand Porsche was ontworpen.



De getallen buitelden over elkaar heen en het publiek raakte flink opgewonden. Op een gegeven moment kreeg de bieder door dat het bedrag op het scherm niet klopte met wat hij had geroepen. Het probleem lag bij de onduidelijk pratende veilingmeester, die de "-teen" uitsprak als "-ty": fifteen werd daardoor verstaan als fifty.



Toen men daarachter kwam en het bedrag werd aangepast klonk er teleurstelling in de zaal. Het bieden bloedde daarna ook dood.



Het hoogste bod was uiteindelijk seventeen (niet seventy) miljoen dollar. Jammer genoeg was dat lager dan het minimumbedrag dat van tevoren was afgesproken met de verkoper, waardoor de Porsche 64 uiteindelijk niet van eigenaar wisselde.



Het veilinghuis zegt in een verklaring dat het om een ongelukkige fout gaat en dat het niet bewust was gedaan om in de publiciteit te komen. "We zijn trots op onze veilingen, die we integer uitvoeren en nemen onze verantwoordelijkheid tegenover onze klanten zeer serieus. Dit was geen grap of stunt, eerder een ongelukkig misverstand versterkt door de opwinding in de zaal."



De zeldzame Porsche werd eind jaren 30 ontworpen, op basis van tekeningen van de KdF-wagen. Die auto, een prestigeproject van de nazi's, zou later bekend worden als de Volkswagen Kever. Van de Porsche 64 zijn uiteindelijk maar drie modellen gebouwd. De auto die geveild zou worden, is het enige overgebleven exemplaar.



Als de auto was verkocht voor 17 miljoen dollar, dan was het de duurste Porsche ooit geweest. Had het voertuig daadwerkelijk 70 miljoen dollar gekost, dan was het met afstand de duurste auto ooit.

