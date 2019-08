Beer graaft graf op en verslindt pas begraven lijk man

Een bruinbeer is doodgeschoten in Rusland nadat die een graf open groef en het lijk van een man die pas was begraven had gestolen om het vervolgens te verslinden.



Het beest heeft de kist opengebroken en vluchtte weg met het lijk bij een begraafplaats in Komsomolsk-on-Amur.

Later keerde de vrouwelijke beer terug naar de begraafplaats, klaarblijkelijk om een ander graf open te graven.

Ze werd doodgeschoten, maar resten van het stoffelijk overschot van de man zijn echter niet gevonden.



Dierenbeschermers zeggen dat de beren worden verleid naar de graven, vanwege voedsel dat traditioneel wordt achtergelaten door rouwenden.

Maar er is ook bezorgdheid over gravers die zich niet houden aan regels over de diepte van begraafplaatsen.



Een recente video toont ook een beer die rouwenden molesteerde op een begraafplaats in Kamchatka.

Het aantal aanvallen op mensen door beren is de afgelopen periode toegenomen.



Sommige experts beschuldigen een golf van bosbranden die de roofdieren dwingen om hun natuurlijke leefomgeving te verlaten.

